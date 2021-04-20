Опрос: Выросла доля россиян, готовых к вакцинации против COVID-19

На вопрос "Привились ли вы или ваши родные от COVID-19?" подписчикам официальных сообществ на площадках Telegram и Viber (суммарно более 3,2 миллиона человек) предлагалось выбрать один из трех вариантов ответа: "да", "пока нет, но планируем" или "нет и не планируем".

Утвердительно ответили на вопрос о сделанной прививке 34% (Viber) и 39% опрошенных (Telegram). Пока не сделали, но планируют вакцинировать себя или родных - 28-29%. О нежелании вакцинироваться против COVID-19 заявила примерно треть участников: 33% в Telegram и 39% в Viber.

Выборка, кстати, большая: в опросе, проведенном с 5 по 12 апреля, приняли участие 33 819 человек.

Следом на тех же площадках был проведен еще один опрос: он касался отношения к отечественным и зарубежным вакцинам против коронавируса. Выяснилось, что доверяют российским разработкам от 56% (Telegram) до 89% (Viber) участников. И российским, и зарубежным вакцинам доверяют от 9% (Viber) до 34% (Telegram) опрошенных. О доверии исключительно импортным вакцинам заявили 3% (Viber) и 10% (Telegram).

В этой части исследования приняли участие 31 031 человек.

В январе 2021 года о положительном отношении к массовой вакцинации от коронавируса заявляли 57% россиян (опрос ВЦИОМ). О нежелании делать прививку - 29%.

Напомним, что сейчас в России зарегистрированы и используются для массовой вакцинации три двухкомпонентные (требующие двукратного введения) вакцины - "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак") НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН.