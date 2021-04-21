Мировое потребление вина упало до минимума с 2002 года

При этом производство вина в мире выросло на один процент - до 260 млн гектолитров.

По данным OIV, падение потребления вина связано с эпидемией коронавируса, когда резко сократились объемы продаж в кафе и ресторанах.

"Полное или частичное закрытие канала Horeca лишь частично компенсируется увеличением продаж вина через электронную коммерцию и крупные розничные сети", - говорится в отчете.

По данным OIV, больше всего от закрытия ресторанов пострадал рынок премиального вина. При этом продажи вина "пакет в коробке" резко возросли, хотя общие объемы остаются низкими.

Наибольшее сокращение употребления вина зафиксировано в Китае (минус 17,4%) и ЮАР (минус 19,4%).