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Товары и цены

21.04.2021 09:49
Текст: Василий Кошкин

Мировое потребление вина упало до минимума с 2002 года

Потребление вина в мире сократилось в 2020 году на три процента по сравнению с 2019 годом и достигло минимального показателя с 2002 года. Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

При этом производство вина в мире выросло на один процент - до 260 млн гектолитров.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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По данным OIV, падение потребления вина связано с эпидемией коронавируса, когда резко сократились объемы продаж в кафе и ресторанах.

"Полное или частичное закрытие канала Horeca лишь частично компенсируется увеличением продаж вина через электронную коммерцию и крупные розничные сети", - говорится в отчете.

По данным OIV, больше всего от закрытия ресторанов пострадал рынок премиального вина. При этом продажи вина "пакет в коробке" резко возросли, хотя общие объемы остаются низкими.

Наибольшее сокращение употребления вина зафиксировано в Китае (минус 17,4%) и ЮАР (минус 19,4%).

Специальный проект rg.ru
Тест на ковид. Товары и цены
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