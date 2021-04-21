Опрос: Россияне стали меньше беспокоиться из-за коронавируса

Россияне стали намного меньше беспокоиться о коронавирусе по сравнению с началом пандемии, говорится в исследовании BCG и "Ромир". Так, в два раза больше респондентов заявили, что перестали опасаться ездить в транспорте, гулять в парках и посещать рестораны.

Кроме того, по сравнению с апрелем прошлого года улучшились ожидания потребителей относительно их расходов в ближайшие полгода. В первую очередь россияне планируют тратить больше денег на лекарства, коммунальные услуги, строительство и ремонт. Постепенное восстановление спроса наблюдается среди потребителей всех возрастов, однако люди в возрасте 18-25 лет настроены более позитивно, чем старшее поколение (старше 55 лет).

Полученные данные свидетельствуют о том, что люди стали более внимательно относиться к своему здоровью, считает исполнительный директор "Ромир" и Mile Group Инна Караева. "Это подтверждается готовностью россиян тратиться на медицинские препараты и услуги, а также продолжать соблюдать меры предосторожности, носить маски и сохранять социальную дистанцию", - объяснила она.

Несмотря на развитие онлайн-торговли во время пандемии, после снятия ограничений люди стали чаще посещать магазины рядом с домом. При этом москвичи все еще сильно обеспокоены по поводу нахождения в общественных местах, что ведет к значительному сокращению спроса на покупки в гипермаркетах, а вот жителей регионов эта тема стала волновать меньше.

Более привлекательными для граждан стали междугородние путешествия, причем в регионах восстановление спроса идет более быстрыми темпами, чем в Москве. У трети опрошенных по-прежнему вызывают беспокойство зарубежные поездки, 23% опасаются авиаперелетов внутри страны.