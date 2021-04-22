В Подмосковье появился голосовой робот для записи на вакцинацию от COVID-19

Записаться на вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье теперь можно с помощью голосового робота. Новый сервис доступен в голосовом меню по короткому телефонному номеру 122.

Как сообщила министр здравоохранения области Светлана Стригункова, в основе работы робота лежат технологии искусственного интеллекта и распознавания речи. Робот предложит звонящему выбрать удобный пункт вакцинации, дату и время - для этого нужно лишь назвать номер полиса обязательного медицинского страхования. Стригункова напомнила, что записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции можно также на портале госуслуг, в поликлиниках, МФЦ и во всех клубах "Активного долголетия".