Крупнейшие российские нефтехимические компании объединяют активы

Крупнейшая нефтехимическая компания Восточной Европы "Сибур" объединяет активы с татарской компанией ТАИФ, сообщает пресс-служба "Сибура".

На базе "Сибур Холдинг" будет создана нефтегазохимическая компания, которая войдет в пятерку крупнейших предприятий отрасли в мире. В ней действующие акционеры ТАИФ получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы ТАИФ, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшиеся акции группы могут быть впоследствии выкуплены объединенной компанией.

По оценке вице премьера Александра Новака, присутствовавшего на церемонии подписания соглашения об объединении, нефтегазохимическая отрасль является одной из самых быстрорастущих в мире. Темпы ее развития не менее чем в 1,5 раза превышают экономический рост в целом. "На период ближайших десятилетий объем инвестиций в эту отрасль может составить около 70 млрд долларов, и будет создано более 10 тыс. рабочих мест", - цитирует Новака ТАСС.

В результате объединения компании рассчитывают получить масштабный синергетический эффект за счет диверсификации сырьевой базы, оптимизации дистрибуции и логистики, а также повышения операционной эффективности активов. Объединение позволит повысить устойчивость бизнеса и конкурентоспособность продукции объединенной компании на мировом рынке.