Попова: Российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса

Иммунитет после российских вакцин защищает от всех штаммов коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Тест-системы на данный момент выявляют все виды новых штаммов, подтвердила она, отвечая на вопрос главы государства. И иммунитет после российских прививок защищает от всех тех штаммов, которые сегодня присутствуют на территории страны.

"Пока мутаций у вирусов, в тех фрагментах... которые могли бы обходить тест-системы или обходить иммунитет после вакцин - таких мутаций нет", - заверила Попова.

Исследования продолжаются: глава Роспотребнадзора обещала обязательно проинформировать общественность и доложить президенту в случае появления новой информации на эту тему.