Рынок электронных и аудиокниг в этом году вырастет до 11 млрд рублей

"Мы ожидаем, что в 2021 году рынок цифровых книг в России вырастет до 10,2 -11 млрд рублей, продажи аудиокниг при этом превысят 3 млрд рублей", - спрогнозировал развитие событий Сергей Анурьев. В прошлом году на аудиокнигах издательства выручили более 2,1 млрд рублей.
Средний чек покупки электронной или аудиокниги в 2020 году оказался равен 220 рублям. Из каждых 100 проданных книг были 63 наименования художественной литературы, остальные пришлись на все жанры нон-фикшн, подсчитал Сергей Анурьев.
Предстоящий в этом году рост рынка электронных книг эксперт оценивает минимум в 25%.
"Продолжат активно развиваться категория самиздата и подписные сервисы, - уверен Сергей Анурьев. - Будем наблюдать и активное развитие сегмента аудиокниг и подкастов - они вовлекают в потребление книжного контента нечитающую аудиторию, предлагая ей альтернативу прослушиванию музыки или просмотру видео".
Кроме того, молодые читатели задают моду на издания меньшего объема. Они предпочитают серии коротких произведений длинным повествованиям, и это предпочтение потребителей обязательно учтут в своей работе издательства.