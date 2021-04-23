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23.04.2021 09:54
Рубрика: Экономика

Рынок электронных и аудиокниг в этом году вырастет до 11 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль
Объем книжного рынка за 2020 год составил 84 млрд рублей, из них на долю электронных и аудиокниг пришлось 8,3 млрд рублей. Такую статистику ко Всемирному дню книги специально для "РГ" подвел генеральный директор компании "ЛитРес" Сергей Анурьев. По его оценке, год, отмеченный пандемией коронавируса, изменил соотношение между бумажными и электронными изданиями: многие произведения выпускали исключительно в цифровом формате.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы ожидаем, что в 2021 году рынок цифровых книг в России вырастет до 10,2 -11 млрд рублей, продажи аудиокниг при этом превысят 3 млрд рублей", - спрогнозировал развитие событий Сергей Анурьев. В прошлом году на аудиокнигах издательства выручили более 2,1 млрд рублей.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Средний чек покупки электронной или аудиокниги в 2020 году оказался равен 220 рублям. Из каждых 100 проданных книг были 63 наименования художественной литературы, остальные пришлись на все жанры нон-фикшн, подсчитал Сергей Анурьев.

Предстоящий в этом году рост рынка электронных книг эксперт оценивает минимум в 25%.

"Продолжат активно развиваться категория самиздата и подписные сервисы, - уверен Сергей Анурьев. - Будем наблюдать и активное развитие сегмента аудиокниг и подкастов - они вовлекают в потребление книжного контента нечитающую аудиторию, предлагая ей альтернативу прослушиванию музыки или просмотру видео".

Кроме того, молодые читатели задают моду на издания меньшего объема. Они предпочитают серии коротких произведений длинным повествованиям, и это предпочтение потребителей обязательно учтут в своей работе издательства.

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