Как россияне проведут майские праздники, показал рейтинг их покупок

Большинство россиян наступающие длинные майские выходные проведет на природе. По крайней мере, за это говорят продажи в апреле товаров для похода и хайкинга от российских продавцов.

Они увеличились в 2,2 раза, подсчитали аналитики AliExpress Россия. Первым делом позаботились о комфортном сне и послеобеденном отдыхе на свежем воздухе.

Продажи спальных походных принадлежностей выросли за апрель в 7,6 раза. Особым спросом пользовались полуторные надувные матрасы с ручным насосом и двумя подушками в комплекте. А также нейлоновые спальные коврики, которые надуваются автоматически. В среднем россияне тратили на обустройство спальных мест 2-5 тысяч рублей.

После сна на втором месте оказались товары для пеших прогулок. На них люди денег тоже не жалели. Средняя цена самых востребованных моделей походной обуви - 5 тысяч рублей. Чаще всего приобретали кроссовки для трейлраннинга из сетчатой ткани с цепкой подошвой и водонепроницаемой подкладкой. Такие покупки выросли в 7 раз.

В 1,5 раза увеличился оборот одежды для походов. Это третий результат. Среди самых популярных товаров - быстросохнущие ветрозащитные куртки, камуфляжные футболки и противомоскитные шляпы. В среднем за них платили от 200 до 1,7 тысячи рублей.

На четвертом месте - рыболовные товары, включая такой "модненький аксессуар", как сумки-органайзеры для рыбалки. Спрос на них вырос почти в 5 раз. На такие товары люди готовы потратить до 5,5 тысячи рублей.

На пятом месте - палатки и тенты. В апреле их продажи выросли почти в 3 раза. Чаще всего покупали четырехместные палатки с противомоскитной сеткой и ламинированные тенты с люверсами по периметру. За такие товары чек в онлайн составил от 350 рублей до 5 тысяч.

На шестом месте оказалась мебель для походов. Ее россияне стали выбирать в 2,6 раза чаще. Хит продаж - туристические раскладушки, спальные мешки, походные столы со стульями. В среднем такой комфорт обходился от 3,7 до 11 тысяч рублей.

На седьмом месте с ростом в 1,5 раза - надувные ванные и бассейны, встроенные электрические насосы. В топ-10 товаров вошли также светодиодные огни для кемпинга, аккумуляторные светодиодные лампы, прожекторы, портативные светильники и фонари.