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25.04.2021 09:37
Рубрика: Общество

Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя

Текст: Ольга Игнатова

Полный отказ от алкогольных напитков может привести к развитию инфаркта. Такую точку зрения в эфире телеканала "Россия 1" высказал главный врач 71 городской больницы Москвы Александр Мясников.

Фото: iStock
Перечислены неочевидные факторы развития инфаркта

Врач считает, что отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя - один из факторов риска, который может спровоцировать развитие инфаркта. По мнению Мясникова, малая доза алкоголя - это 19 грамм чистого спирта. Такое количество спирта содержится в 300 граммах пива или 150 граммах вина, а также в 40 граммах крепкого алкоголя. Логика здесь в том, что любой алкоголь расширяет сосуды сердца и головного мозга, соответственно, кровь начинает лучше циркулировать по организму.

С возрастом риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает. При этом, по словам Мясникова, женщины более подвержены развитию инфаркта после 50 лет, а мужчины - после 45-ти. Наследственность тоже сказывается на проблемах в работе сердце. Так, если у родственников в возрасте до 50 лет случались инфаркты, то стоит насторожиться и особенно тщательно следить за своим здоровьем.

А это значит, что нужно стараться вести здоровый образ жизни - без вредных привычек и с постоянными посильными физическими нагрузками. Ведь повышение холестерина низкой плотности или понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара или диабет, артериальная гипертония, отсутствие физической активности и ожирение - самые верные факторы, которые могут привести к инфаркту.

Общество Здоровье

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