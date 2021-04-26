ФАС и Роскачество проверят производителей на предмет "двойных стандартов"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Роскачество намерены проверить международных производителей сладостей, шоколада, чая, кофе и косметики на предмет "двойных стандартов". Соответствующее соглашение заключили руководители ведомство Максим Шаскольский и Максим Протасов.

Документ предполагает взаимодействие по вопросам соблюдения законодательства при производстве и обороте товаров на российским рынке.

"Речь идет о том, что различные компании популярных брендов могут поставлять в Россию товары, которые могут отличаться по своим характеристикам и свойствам, от товаров, которые эти же компании поставляют в другие страны. Получается, что наш потребитель, ожидая определенного эталонного качества, иногда отказывается от товаров российских производителей в пользу международного бренда, но в результате необходимого качества не получает. То есть потребитель вводится в определенное заблуждение", - рассказал журналистам глава ФАС Максим Шаскольский.

По его словам, иногда производитель адаптирует, делает какие-то региональные особенности поставляемых товаров, но потребителей об этом не уведомляет. В этом ФАС также видит нарушение прав потребителей и закона о защите конкуренции.

"Наша работа направлена не на то, чтобы наказать или не наказать, а обеспечить качество товаров для потребителей", - отметил глава антимонопольной службы.

В свою очередь, глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что исследованиями ведомства охвачены около 150 товарных категорий.

"Роскачество обладает огромным и постоянно обновляемым банком данных о товарном рынке. В свою очередь ФАС - это мощный и эффективный институт мотивации и понуждения участников рынка к соблюдению правил игры. В этой связи наше соглашение - качественный шаг по продвижению принципов добросовестной конкуренции, что должно отразиться на всех потребителях", - подчеркнул Протасов.

В качестве примера недобросовестной конкуренции глава Роскачества привел исследование брендов питьевой воды.

"Сам факт информирования потребителей, производителей о результатах данного исследования привел к тому, что 45% нарушений, которые мы выявили в части маркировки, уже сейчас исправлены", - заявил Протасов.