Голикова: 7,5 млн россиян закончили курс вакцинации от коронавируса

В России продолжают расти темы вакцинации от коронавируса в регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге.

По ее словам, 7,5 млн жителей нашей страны уже получили оба компонента вакцины от коронавируса, передает ТАСС. При этом первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 11,9 млн россиян.

Голикова отметила, что привиться можно в любом регионе России. Она призвала граждан вакцинироваться, поскольку это необходимо для достижения показателей коллективного иммунитета, "который мы себе определили в размере 69 млн наших граждан". В России вакцинация от коронавируса будет продолжена и в майские праздничные дни, напомнила она.