Эксперты не исключили необходимость в некоторых случаях третьей дозы вакцины

Бывает, что у некоторых людей после перенесенной инфекции или после прививки против COVID-19 не вырабатывается достаточный титр антител. В этом случае может понадобиться введение третьей дозы вакцины или повторение вакцинации другим препаратом. Об этом сообщили во время горячей линии в редакции "Российской газеты" замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная и директор НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

Отвечая на вопрос читателя "РГ", почему у некоторых привитых не определяются антитела к коронавирусу и что делать в таких случаях, Наталья Пшеничная пояснила: "Для вакцинации пептидными вакцинами, а именно к ним относится вакцина "ЭпиВакКорона", характерно меньшее разнообразие формирующихся антител. "ЭпиВакКорона" индуцирует антитела к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, после вируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки нашей вакциной. Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых "ЭпиВакКороной". Именно поэтому для определения поствакцинального иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", разработанные с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины. Эти ИФА тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной "ЭпиВакКорона".

Кроме того, как подчеркнула Пшеничная, "иногда бывает, что антитела после перенесенного инфекционного процесса не вырабатываются - это индивидуальные особенности организма. Такая же ситуация может возникать и после прививки любой вакциной".

Что делать в таких случаях? "Надо разбираться конкретно. Во-первых, нужно понять, есть ли у пациента сопутствующая патология, которая могла привести к такой ситуации. Во-вторых, если антитела отсутствуют, а тест выполнен корректно, с помощью специальной тест-системы, целесообразно рассмотреть возможность еще одной вакцинации. То есть ввести третью дозу "ЭпиВакКороны". Наконец, еще один вариант - сделать прививку вакциной другого типа. Разобраться поможет врач-иммунолог", - ответила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии.

В свою очередь, Александр Семенов отметил, что, действительно иногда приходится делать третью дозу вакцины. "Если троекратное введение вакцины не сработало, тогда надо поставить вопрос о вакцинации другим препаратом. Но обычно третьей дозой удается добиться бустерного - усиливающего - эффекта, и антитела появляются", - пояснил Семенов.

Полный текст "горячей линии" по вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона" читайте в "Российской газете" за 28 апреля 2021 года.