Все, что вы хотели спросить о прививке "ЭпиВакКороной"

Что делать, если заболел между двумя прививками? Почему получить иммунитет после вакцинации - это лучше, чем переболеть? В "Российской газете" прошла "горячая линия" по вакцинации против COVID-19: на вопросы наших читателей отвечали авторитетные эксперты - замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная и руководитель НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов. Напомним, именно в Центре "Вектор" была разработана вакцина "ЭпиВакКорона", поэтому эксперты рассказывали в первую очередь об этой вакцине, но и о прививках другими - тоже.

"ЭпиВакКорона" очень мягко действует на иммунную систему, не перегружает ее. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

У нас много вопросов от читателей, живущих в разных городах страны: когда и в какие сроки в тот или иной регион придет "ЭпиВакКорона"?

Александр Семенов: Сейчас "ЭпиВакКорона" в первую очередь направляется в самые пораженные регионы. Производство вакцины наращивается, подключаем дополнительные площадки. Сначала производили 0,5 миллиона доз вакцины в месяц, к концу апреля уже 1,5 миллиона, в мае три миллиона, и с июня выйдем на расчетную мощность пять миллионов доз. Так что в июне - июле будет полная обеспеченность нашим препаратом. Поставки проводятся еженедельно.

Как узнать, в каких именно медучреждениях есть эта вакцина? Обзванивать все поликлиники подряд невозможно…

Александр Семенов: Мы отгружаем вакцину в регион одной партией, а распределением занимаются местные департаменты здравоохранения. Думаю, информацию правильнее запрашивать там.

Планируется ли отправлять "ЭпиВакКорону" в другие страны?

Александр Семенов: У нас большое количество предложений от зарубежных партнеров. Хотя политики за рубежом и критикуют российские вакцины, но специалисты знают, что наша страна по-прежнему сильна в биотехнологиях. В перспективе, возможно, будет принято решение об экспорте "ЭпиВакКороны". Но в первую очередь мы нацелены на обеспечение нашего населения.

Идеальный вариант, когда у врача есть выбор вакцин и он может на основании данных о пациенте выбрать самую для него подходящую

Когда я записываюсь на вакцинацию на портале госуслуг, я буду знать, какой вакциной меня будут прививать?

Александр Семенов: Запись на прививку вне нашей компетенции. Но хотел бы сказать: решение о том, какой вакциной прививаться, должно приниматься по рекомендации врача. Поэтому важно правильно проинформировать доктора, особенно если вы знаете, что у вас есть какие-то хронические недуги, принадлежность к группе риска, аллергические реакции.

Наталья Пшеничная: Идеальный вариант, когда в прививочном кабинете у врача есть выбор вакцин, и он может на основании возраста пациента, данных о сопутствующих заболеваниях и аллергического анамнеза сделать выбор в пользу того или иного препарата. Сейчас пока, к сожалению, выбора у многих специалистов нет, потому что широкие поставки "ЭпиВакКороны" и третьей нашей вакцины "КовиВак" от Центра имени Чумакова только начинаются. Поэтому врач решает, подходит ли человеку та вакцина, которая в настоящее время есть в наличии, или рекомендует отложить прививку, подождать другой препарат. К лету, напомню, планируется, что все наши три вакцины будут суммарно производиться в объеме 20-25 миллионов доз ежемесячно. Вот тогда появится реальный выбор.

Если человек переболел коронавирусом, он получает иммунитет к заболеванию. Может, лучше переболеть, чем прививаться?

Наталья Пшеничная: После перенесенного заболевания иммунитет такой же, как и после вакцинации. Но дело в том, что не стоит так рисковать. Даже молодые люди порой болеют COVID-19 очень тяжело, не говоря уже о пожилых, у которых есть сопутствующие заболевания. Так что если полагаться на "авось", никогда не будешь знать, чем это в результате закончится.

С другой стороны, сейчас все больше набирается данных о постковидном синдроме, причем даже у тех, кто болел легко. Некоторые пациенты уже более полугода отмечают симптомы, которые говорят о нарушениях в работе нервной системы, у них остаются проблемы с психоэмоциональной сферой, люди жалуются на выпадение волос, что особенно неприятно для женщин. Это уже не говоря о последствиях для легких, сердца, других жизненно важных органов. Поэтому лучше не экспериментировать, не рисковать здоровьем, не устраивать "ковидные вечеринки" - было такое веяние за рубежом - для того, чтобы приобрести естественный иммунитет, переболев. Лучше привиться, в целом это значительно безопаснее для здоровья.

Александр Семенов: Надо помнить, что далеко не всегда иммунитет, приобретенный в результате болезни, защищает от повторного заражения. Мы наблюдаем случаи, когда люди, особенно в возрасте, второй раз болеют гораздо тяжелее. Постковидный синдром действительно штука очень неприятная. Могу сказать на своем примере. Я переболел в октябре - начале ноября, но до сих пор обоняние не восстановилось до конца и со сном серьезные проблемы. Очень долго приходил в себя, чтобы восстановилась работоспособность, вернулась острота мышления. Уверяю вас, COVID - это совсем не шуточная инфекция. Это не грипп, не ОРВИ. Играть в такие игры - играть с огнем.

В чем преимущество иммунитета, приобретенного после вакцинации?

Александр Семенов: Даже если вдруг вы относитесь к тому незначительному числу людей, у которых поствакцинальный иммунитет будет не 100-процентно защитный, и случится так, что вы все же заразитесь, вы гарантированно не умрете. Умирают не привитые. У привитых заболевание протекает намного легче. Это такая же ситуация, как с гриппом.

Я прививался "ЭпиВакКороной", потом сдал тест на антитела, результат отрицательный. Почему могли не выработаться антитела? Может, повторить прививку?

Наталья Пшеничная: Для вакцинации пептидными вакцинами, а именно к ним относится вакцина "ЭпиВакКорона", характерно меньшее разнообразие формирующихся антител. "ЭпиВакКорона" индуцирует антитела к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью. Большинство коммерческих тестов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки нашей вакциной. Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых "ЭпиВакКороной". Именно поэтому для определения поствакцинального иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", разработанные с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины. Эти ИФА тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация "ЭпиВакКороной".

Даже если случится так, что вы все же заразитесь, вы гарантированно не умрете. Умирают не привитые. У привитых заболевание протекает намного легче

Однако иногда бывает, что антитела после перенесенного инфекционного процесса не вырабатываются - это индивидуальные особенности организма. Такая же ситуация может возникать и после прививки любой вакциной. Что делать? Надо разбираться конкретно. Во-первых, нужно понять, есть ли у пациента сопутствующая патология, которая могла привести к такой ситуации. Во-вторых, если антитела отсутствуют, а тест выполнен корректно, с помощью специальной тест-системы, целесообразно рассмотреть возможность еще одной вакцинации. То есть ввести третью дозу "ЭпиВакКороны". Наконец, еще один вариант - сделать прививку вакциной другого типа. Разобраться поможет врач-иммунолог.

Александр Семенов: Да, если троекратное введение вакцины не сработало, тогда надо поставить вопрос о вакцинации другим препаратом. Но обычно третьей дозой удается добиться бустерного - усиливающего - эффекта, и антитела появляются.

Кстати, обычно антитела проверяют через 40-45 дней после первой прививки. Но у некоторых людей они образуются медленнее. Интересно, что у мужчин, как правило, несколько быстрее, чем у женщин. Поэтому советую сначала сделать повторный тест - в срок до 90 дней после первой прививки.

В декабре я переболел COVID-19 в легкой форме, небольшое недомогание, один день невысокая температура. Я могу привиться сейчас или лучше отложить?

Александр Семенов: Можно прививаться, вреда здоровью это не нанесет.

При этом можно предварительно сдать тест на наличие антител и оценить их уровень. Если он выше референсного значения, указанного в результате, значит, организм защищен от инфекции и с вакцинацией можно подождать. Если результат отрицательный, антител нет - надо прививаться.

Как часто нужно проверять уровень антител после перенесенного COVID-19?

Александр Семенов: После подтвержденного заболевания целесообразно проверить уровень антител примерно через полгода.

Не имеет смысла бегать каждый месяц делать эти анализы, как бы ни агитировали некоторые частные лаборатории за частый скрининг. Чаще, чем раз в полгода делать, смысла нет.

Проводятся ли исследования по темпам падения уровня антител?

Наталья Пшеничная: Такие исследования проводятся в разных странах, и общие выводы совпадают: те, кто переболел в легкой форме, теряют антитела очень быстро, буквально через два-три месяца. У болевших манифестированно, ярко, титры антител падают до нормального уровня медленней - через пять-шесть месяцев. Но примерно у 20% перенесших COVID-19 антитела продолжают нарастать длительное время, и даже через год определяются в более высоких титрах, чем, например, через два-три месяца после заболевания. Так что тут есть что изучать и продолжать искать закономерности.

Александр Семенов: Надо понимать, что иммунная система у каждого индивидуальна, как отпечатки пальцев. У одних иммунная система лучше распознала вирус, эффективнее выработала антитела. У других, хотя они и тяжело болели, антитела не образовались. Такое тоже бывает, хотя это и не типично. Мы живем с этой инфекцией пока чуть больше года, и по-прежнему многого о ней еще не знаем.

Можете назвать преимущества вакцины "ЭпиВакКорона"?

Александр Семенов: Это пептидная вакцина, и вакцины такого типа считаются наименее реактогенными. То есть прививка переносится очень легко, практически без побочных проявлений. Поэтому, кстати, "ЭпиВакКорона" рекомендована, в том числе, и пожилым - верхнего ограничения по возрасту она не имеет.

Она подходит и людям с хроническими недугами - не секрет, что проблемы со здоровьем накапливаются с возрастом. Отдельное исследование с участием добровольцев старше 60 лет показало - вакцина у них работает, иммунный ответ есть. А неприятных последствий не было ни у кого.

Наталья Пшеничная: По данным центра "Вектор" у 20 тысяч людей, которые уже привиты этой вакциной, только у нескольких человек, буквально единичные случаи, наблюдалась небольшая гиперемия (отечность) в месте инъекции. Эта вакцина имеет такой состав, что очень мягко действует на иммунную систему, не перегружает ее.

Наши читатели перечислили всевозможные недуги и спрашивают - можно ли при них прививаться "ЭпиВакКороной"? Аллергическая астма, гипертония, аллергия на пенициллин, на продукты питания, аутоиммунное заболевание щитовидной железы... Онкозаболевания. И так далее. У каждого - свой букет.

Наталья Пшеничная: Общий ответ такой. Если у человека есть хроническое заболевание, например, гипертония, диабет, он должен наблюдаться у врача и принимать соответствующие препараты в постоянном режиме. То есть заболевание никуда не девается. Но оно должно быть в стадии ремиссии - находиться под контролем. У гипертоника давление должно контролироваться и не скакать. У диабетика, соответственно, уровень глюкозы должен быть нормальным - всего этого можно добиться. И в такой спокойной ситуации прививку делать можно и нужно.

Нельзя прививаться, если у вас сейчас какое-то острое заболевание либо обострение хронического. Онкоольным нужно обязательно проконсультироваться с онкологом.

Какое время нужно выдержать после стабилизации состояния, чтобы можно было делать прививку?

Наталья Пшеничная: После легкого недомогания, например, простуда, ОРВИ - недели - двух вполне достаточно. Если инфекционное заболевание протекало более тяжело, например, грипп или серьезная кишечная инфекция, то на восстановление лучше отвести организму месяц.

Что касается аллергиков - основное, чтобы не было аллергии на компоненты вакцины, в частности для "ЭпиВакКороны", как и для других вакцин, это гидроксид алюминия. Если раньше не было аллергической реакции на другие вакцины, то и нынешняя вакцинация будет безопасна.

Если человек сделал первую прививку, но заразился коронавирусом, ему нужно прививаться после выздоровления?

Александр Семенов: Есть некоторое количество людей, на которых вакцина не действует. Это общее правило для всех вакцин - и отечественных, и зарубежных. Поэтому риск заболеть после прививки, пусть и небольшой, все же есть. Но заболевание у этого человека будет протекать в легкой форме, и это достаточная причина, чтобы вакцинироваться.

При этом полноценная иммунная защита формируется примерно через три недели после второй прививки. Поэтому мы и рекомендуем очень беречься между введением первой и второй дозы. Но если человек расслабился, перестал выполнять все те, уже изрядно поднадоевшие, но очень необходимые меры предосторожности, то, конечно, есть риск заражения.

Что делать? Конечно лечиться. А после выздоровления надо точно так же, как и для не привитых, проверить через 10-15 дней уровень антител. В зависимости от результата идти прививаться. Если антитела высокие, можно какое-то время подождать.

После того как антитела перестанут определяться, двукратный цикл вакцинации нужно повторить. "ЭпиВакКорона", кстати, хорошо подходит для ревакцинации - ею, в принципе, можно прививаться сколько угодно раз, примерно так же, как и вакцинами против гриппа. Можно в последующем сделать прививку и вакциной другого типа.

Второй укол вакцины должен быть точно на 21-й день после первого или можно пораньше или попозже?

Наталья Пшеничная: Лучше, конечно, соблюдать рекомендованный интервал в три недели между введением двух доз. Но мало ли что в жизни может случиться - ну, не получилось, пропустили вы точную дату. Это не страшно: допускается несколько дней отклонения - при этом интервал между введением двух доз не должен превышать 28 дней.