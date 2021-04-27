Почему привиться от ковида лучше, чем надеяться на иммунитет после болезни

"После перенесенного заболевания иммунитет такой же, как и после вакцинации, - пояснила Наталья Пшеничная. - Но дело в том, что не стоит так рисковать. Вы ведь знаете: даже молодые люди порой болеют COVID-19 очень тяжело, не говоря уже о пожилых, у которых есть сопутствующие заболевания. Так что если полагаться на "авось", никогда не будешь знать, чем это в результате закончится".
Эксперт подчеркнула, что сейчас набирается все больше данных о постковидном синдроме, причем его тяжелые симптомы наблюдают даже у тех, кто болел легко. "Некоторые пациенты уже более полугода отмечают симптомы, которые говорят о нарушениях в работе нервной системы, у них остаются проблемы с психоэмоциональной сферой, люди жалуются на выпадение волос, что особенно неприятно для женщин. Это уже не говоря о последствиях для легких, сердца, других жизненно важных органов. Поэтому лучше не экспериментировать, не рисковать здоровьем, не устраивать "ковидные вечеринки" - было такое веяние за рубежом - для того, чтобы приобрести естественный иммунитет, переболев. Лучше привиться, в целом это значительно безопаснее для здоровья", - считает Пшеничная.
Александр Семенов, который сам перенес COVID-19, рассказал о своем опыте выздоровления. "Надо помнить, что далеко не всегда иммунитет, приобретенный в результате болезни, защищает от повторного заражения. Мы наблюдаем случаи, когда люди, особенно в возрасте, второй раз болеют гораздо тяжелее. Постковидный синдром действительно штука очень неприятная. Могу сказать на своем примере. Я переболел в конце октября - начале ноября, но до сих пор обоняние не восстановилось до конца и со сном серьезные проблемы. Очень долго приходил в себя, чтобы восстановилась работоспособность, вернулась острота мышления, четкость восприятия информации. Уверяю вас, COVID-19 - это совсем не шуточная инфекция. Это не грипп, не ОРВИ. Играть в такие игры - играть с огнем", - заключил Александр Семенов.
Эксперты не исключили необходимость в некоторых случаях третьей дозы вакцины
Отвечая на вопрос читателя "РГ", почему у некоторых привитых не определяются антитела к коронавирусу и что делать в таких случаях, Наталья Пшеничная пояснила: "Для вакцинации пептидными вакцинами, а именно к ним относится вакцина "ЭпиВакКорона", характерно меньшее разнообразие формирующихся антител. "ЭпиВакКорона" индуцирует антитела к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, после вируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки нашей вакциной. Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых "ЭпиВакКороной". Именно поэтому для определения поствакцинального иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", разработанные с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины. Эти ИФА тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной "ЭпиВакКорона".
Кроме того, как подчеркнула Пшеничная, "иногда бывает, что антитела после перенесенного инфекционного процесса не вырабатываются - это индивидуальные особенности организма. Такая же ситуация может возникать и после прививки любой вакциной".
Что делать в таких случаях? "Надо разбираться конкретно. Во-первых, нужно понять, есть ли у пациента сопутствующая патология, которая могла привести к такой ситуации. Во-вторых, если антитела отсутствуют, а тест выполнен корректно, с помощью специальной тест-системы, целесообразно рассмотреть возможность еще одной вакцинации. То есть ввести третью дозу "ЭпиВакКороны". Наконец, еще один вариант - сделать прививку вакциной другого типа. Разобраться поможет врач-иммунолог", - ответила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии.
В свою очередь, Александр Семенов отметил, что, действительно иногда приходится делать третью дозу вакцины. "Если троекратное введение вакцины не сработало, тогда надо поставить вопрос о вакцинации другим препаратом. Но обычно третьей дозой удается добиться бустерного - усиливающего - эффекта, и антитела появляются", - пояснил Семенов.
Полный текст "горячей линии" по вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона" читайте в "Российской газете" за 28 апреля 2021 года.