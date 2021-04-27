Почему привиться от ковида лучше, чем надеяться на иммунитет после болезни

Если человек переболел коронавирусом, он получает иммунитет к заболеванию. Может, лучше переболеть, чем прививаться? Это - один из многих вопросов, на которые в ходе "горячей линии" в "Российской газете" ответили наши эксперты - замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная и руководитель НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

"После перенесенного заболевания иммунитет такой же, как и после вакцинации, - пояснила Наталья Пшеничная. - Но дело в том, что не стоит так рисковать. Вы ведь знаете: даже молодые люди порой болеют COVID-19 очень тяжело, не говоря уже о пожилых, у которых есть сопутствующие заболевания. Так что если полагаться на "авось", никогда не будешь знать, чем это в результате закончится".

Эксперт подчеркнула, что сейчас набирается все больше данных о постковидном синдроме, причем его тяжелые симптомы наблюдают даже у тех, кто болел легко. "Некоторые пациенты уже более полугода отмечают симптомы, которые говорят о нарушениях в работе нервной системы, у них остаются проблемы с психоэмоциональной сферой, люди жалуются на выпадение волос, что особенно неприятно для женщин. Это уже не говоря о последствиях для легких, сердца, других жизненно важных органов. Поэтому лучше не экспериментировать, не рисковать здоровьем, не устраивать "ковидные вечеринки" - было такое веяние за рубежом - для того, чтобы приобрести естественный иммунитет, переболев. Лучше привиться, в целом это значительно безопаснее для здоровья", - считает Пшеничная.

Александр Семенов, который сам перенес COVID-19, рассказал о своем опыте выздоровления. "Надо помнить, что далеко не всегда иммунитет, приобретенный в результате болезни, защищает от повторного заражения. Мы наблюдаем случаи, когда люди, особенно в возрасте, второй раз болеют гораздо тяжелее. Постковидный синдром действительно штука очень неприятная. Могу сказать на своем примере. Я переболел в конце октября - начале ноября, но до сих пор обоняние не восстановилось до конца и со сном серьезные проблемы. Очень долго приходил в себя, чтобы восстановилась работоспособность, вернулась острота мышления, четкость восприятия информации. Уверяю вас, COVID-19 - это совсем не шуточная инфекция. Это не грипп, не ОРВИ. Играть в такие игры - играть с огнем", - заключил Александр Семенов.