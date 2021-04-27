Прививку "ЭпиВакКороной" рекомендуют и студентам, и пенсионерам

Продолжаем публиковать ответы на вопросы читателей "РГ" о COVID-19 и вакцинации. Сегодня об особенностях прививки вакциной "ЭпиВакКорона" рассказывают замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная и руководитель НИИ вирусных инфекций ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

Подходит ли вакцина "ЭпиВакКорона" для прививок пожилым?

Да, подходит, и очень хорошо. Безопасность и эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" для людей пожилого возраста проверялась в отдельном клиническом исследовании с участием добровольцев в возрасте 60+. Результаты были хорошие: никаких побочных проявлений не наблюдалось, при этом вирусспецифические антитела образовались у 94 проц. участников, а вируснейтрализующие антитела - у 77 проц. Это почти такой же уровень эффективности вакцины, что и у молодых людей. Поэтому "ЭпиВакКорону" рекомендуют не только людям начиная с 18 лет, но и старшему поколению.

Нужно ли прививаться тем, кто переболел COVID-19, в частности в легкой форме?

Вакцина "ЭпиВакКорона" не нагружает иммунитет излишне, потому ее рекомендуют также людям с хроническими заболеваниями вне обострения. Вакцина хорошо усиливает иммунитет и тем, кто перенес коронавирус, например в легкой форме или бессимптомно. Если у переболевшего человека определяется высокий титр антител к коронавирусу (выше референсных значений) - вакцинацию можно отложить. Если титр антител ниже референсных значений - лучше сделать прививку. Проверять антитела часто не стоит - это стоит сделать примерно через полгода после перенесенного заболевания.

Как долго будет защищать вакцина и понадобится ли повторная прививка?

Исходя из опыта применения подобной пептидной вакцины против лихорадки Эбола, можно предположить, что вакцина будет защищать в течение года. Наблюдение за участниками испытаний, которые первыми получили "ЭпиВакКорону", также показывают, что антитела сохраняются в течение 9-10 месяцев (годовой срок после первых прививок еще не истек). Если потребуется ревакцинация, "ЭпиВакКорона" для этого хорошо подходит. Ею можно прививаться сколько угодно - так же, как мы ежегодно делаем прививку от гриппа.

Надо ли как-то готовиться к вакцинации?

Каких-то специальных обследований перед вакцинацией проходить не нужно. Главное, чтобы в день прививки у вас было обычное, нормальное самочувствие и не было ощущений дискомфорта. Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет давление, проверяет температуру и состояние слизистых (нос, горло), чтобы исключить острые заболевания. После прививки иммунитет к коронавирусу возникает не сразу, в полной мере иммунный ответ формируется примерно через три недели после второй прививки. Поэтому сразу после введения первой дозы и в промежутке между прививками нужно поберечься, строго соблюдая все меры индивидуальной защиты.

Зачем в поликлинике предупреждают, что после прививки нужно еще полчаса оставаться под наблюдением медиков?

Вакцина "ЭпиВакКорона" - это синтетическая вакцина, в ней нет живых компонентов вируса. Поэтому она, как уже говорилось выше, практически не вызывает побочных эффектов. Но полностью исключить возникновение у кого-либо из пациентов аллергической реакции невозможно - и в таких случаях нужна немедленная медицинская помощь.

Поэтому по правилам проведения вакцинации соблюдаются меры предосторожности: чтобы отследить состояние пациента, врач наблюдает его в течение 20 минут после введения вакцины. Это правило касается вакцинации любым препаратом, что отражено в инструкции по применению вакцины.

Совет

И маску белую надень

В жаркую погоду маски нужно менять чаще, но отказываться от них не стоит, советуют в Роспотребнадзоре.

Во время длинных майских праздников хорошо провести побольше времени на свежем воздухе, но - все-таки не в толпе. Угроза роста распространения коронавирусной инфекции остается. Поэтому по-прежнему лучше избегать излишних контактов, большого скопления людей. Как и раньше, актуально носить маску в транспорте и закрытых помещениях.

"Не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может. В сильную жару для обеспечения нормального теплообмена можно одеться полегче, а голову защитить от солнца легким головным убором", - напомнили в Роспотребнадзоре.

В жаркую погоду маски быстрее становятся влажными, выходит из строя защитный слой, и эффективность защиты от инфекции снижается, поэтому менять их нужно чаще. Кроме того, весной и летом лучше отказаться от ношения темных масок.

Кстати

Защита от мутантов

Коронавирус постоянно изменяется. Значит ли это, что вакцины через какое-то время окажутся неспособными защитить от новых мутировавших штаммов и ученым понадобится быстро создавать новые препараты?

Создание новой вакцины против новых мутаций коронавируса займет не более двух месяцев, объяснил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Опыт у ученых появился, технологические платформы отработаны, поэтому обновление вакцины не такой длительный и сложный процесс, пояснил эксперт.

"На самом деле не более двух месяцев на это потребуется. Главное было создать платформу, отработать технологии, запустить и масштабировать производство. А поменять фрагменты генома коронавируса внутри вакцины, "сконструировать" основу нового препарата - это не такая сложная задача", - пояснил Александр Горелов. По его словам, процесс создания вакцины - это примерно то же самое для ученых, как для нас играть в лего или трансформер.

"Меняя составляющие, мы будем иметь ключевой результат. А именно способность препарата защищать от новых коронавирусных штаммов", - говорит эксперт.