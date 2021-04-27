В Минздраве отчитались о росте зарплат медиков в 2020 году

Средняя зарплата врачей за 9 месяцев 2020 года выросла более чем на 13%, следует из итогового отчета Минздрава. В нем также отмечается, что зарплаты среднего медперсонала за этот период увеличились на 18%, а младшего - на 14,2%.

В нем также отмечается, что в течение года в большинстве регионов оклады медиков в структуре заработной платы увеличились в среднем на 55%. Однако выросло и число регионов, где доля окладной части в заработной плате врачей составила ниже 30%. В 2020 году их было 29, тогда как в 2019 году - только 7.

На пике заболеваемости в конце прошлого года помощь россиянам, заболевшим коронавирусом, оказывали около 550 тысяч медработников, в том числе - 156 тысяч врачей. Всего на стимулирующие выплаты работникам здравоохранения в 2020 году из резервного фонда правительства выделено 260,4 млрд рублей, в том числе - 179,7 млрд рублей на предоставление выплат за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, 12,1 млрд рублей на предоставление выплат на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам.

Выплаты за непосредственную работу с больными коронавирусом получили 360 тысяч медицинских работников и 53 тысячи водителей машин скорой медицинской помощи.