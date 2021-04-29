В новой Москве бригады вакцинации от COVID-19 работают в майские праздники

Столичные власти принимают регулярно новые меры с целью улучшения доступности для москвичей вакцинации от коронавируса. В частности, продлена работа выездных прививочных бригад в новой Москве, сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

Сделано это в связи с большим спросом на вакцинацию жителей округа и москвичей, уезжающих в выходные на дачи, говорится в сообщении пресс-службы. 15 выездных бригад на базе медучреждений амбулаторного звена продолжат работать с 08:00 до 20:00 ежедневно. Москвичи, у многих из которых в новой Москве расположены дачные участки, и жители населенных пунктов смогут сделать прививку недалеко от дома или места отдыха без предварительной записи в любой удобный день.

"В майские праздничные дни выездные бригады работают по обычному графику", - рассказали в пресс-службе Комплекса соцразвития.

Адреса медицинских учреждений амбулаторного звена в ТиНАО, где работают выездные бригады вакцинации, размещены на сайте mos.ru.

Кроме того, для удобства горожан, уезжающих на выходные за город, изменена технология работы выездных бригад от коронавируса, расположенных в 11 торговых центрах на выездах из Москвы. Это касается уже открывшихся 7 точек - в торговом комплексе "Садовод", гипермаркете "Глобус" в поселении Сосенском, торгово-развлекательном центре "Мега Теплый Стан" и в строительном гипермаркете "Леруа Мерлен" в селе Юдино, МТК "ЕвроПарк", "Леруа Мерлен" на Киевском шоссе и "Глобус", а также 4 точек, которые открываются 29 апреля - в супермаркетах "Ашан Алтуфьево" и "АТАК Шоссе Энтузиастов", в торгово-развлекательном комплексе "Европолис" и в магазине "Леруа Мерлен" в торговом центре "Косино Парк".

"В 11 торговых центрах на выезде из Москвы вводится новая технология работы бригад вакцинации от коронавируса. Чаще всего москвичи заезжают сюда только по дороге за город, и возвращаться сюда для второго компонента прививки не всегда удобно. Чтобы сделать процесс вакцинации максимально комфортным для жителей, в этих ТЦ, в отличие от остальных мест вакцинации, после первой прививки горожане могут выбрать местом введения второго компонента не только этот же торговый центр, но и любой пункт вакцинации на базе одной из 100 городских поликлиник. Таким образом, по пути, например, на дачу, москвичи смогут сделать первую прививку, а уже по возвращении с майских праздников - в медучреждении около дома или работы", - объяснили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

Напомним, в Москве бесплатно сделать прививку от коронавируса может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады. Их график опубликован на сайте. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплата только за услуги клиники (медосмотр перед прививкой и введение вакцины).