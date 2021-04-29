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29.04.2021 14:51
Рубрика: Общество

Насколько опасен "петербургский" штамм коронавируса

Текст: Ирина Невинная
В Санкт-Петербурге выявлен еще один измененный штамм коронавируса SARS-CoV-2. Его идентифицировали и уже несколько месяцев изучают в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора.

Новый штамм получил название "Северо-Западный". Пока он, кроме Петербурга, выявлен также в Пскове. Напомним, что на данный момент в России, как подтверждено лабораторными исследованиями, циркулируют "британский", "южноафриканский" штаммы, а также множество других вариаций коронавируса, измененных по сравнению с исходным.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Причиной мутации, то есть изменения генома вируса могут быть различные факторы. Что касается вновь выявленных штаммов, то изменения в них по сравнению с исходным очень невелики, они составляют лишь сотые процента генома, - пояснил замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. - Тем не менее эти изменения влияют на биологические свойства вируса".

На сегодняшний день большую известность получили "британский" штамм, "южноафриканский", "бразильский" и "индийский", и все они, как считают специалисты, включая и экспертов ВОЗ, обладают более выраженной инфекционной активностью или патогенностью. Насколько велика угроза их распространения в нашей стране?

- "Бразильский" и "индийский" штаммы в России, насколько мне известно, пока не выявлены. Что касается "британского" и "южноафриканского", они не получили широкого распространения - ими заразились пока только сотни человек по всей России, - сказал Владимир Дедков.

"Британский штамм", и это доказано, обладает большей контагиозностью - инфекционной активностью, то есть человек-носитель этого штамма может заразить в среднем большее количество людей, чем в случае, если бы он заразился обычным коронавирусом. "Южноафриканский штамм" характеризуется более тяжелым в среднем течением вызванного им заболевания.

По мнению Дедкова, распространению новых штаммов препятствует активная работа противоэпидемической службы: отслеживаются все контакты людей, у которых выявлен новый штамм. Все, с кем встречались и общались такие больные, берутся под наблюдение, их изолируют и таким образом прерывают цепочки распространения новых штаммов.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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Что касается "северо-западного" штамма, впервые секвенированного учеными в конце января 2021 года, сейчас уже можно утверждать, что никакими особо патогенными свойствами он не обладает. "Судя по историям болезни пациентов, которые болели COVID-19, заразившись именно этим штаммом, никаких особых клинических изменений в течении заболевания мы не увидели", - отметил Дедков.

Ученый также считает, что мутации, произошедшие в геноме коронавируса, не делают измененный штамм неуязвимым для вакцины.

- Пока у нас нет данных, что новые штаммы ускользают от поствакцинального иммунитета. Однако нужно помнить, что любая вакцина не дает стопроцентной защиты, - отметил ученый. - Шансы заразиться остаются и после прививки, хотя они существенно снижаются.

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