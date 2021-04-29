У бизнеса появится возможность перейти на удаленку

Бизнесу надо предоставить право принимать важные корпоративные решения в режиме онлайн, считает президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Так он прокомментировал инициативу депутатов, которые внесли в Госдуму законопроект, который как раз и предусматривает дистанционный режим общих собраний и других заседаний органов управления юрлиц.

Сергей Катырин отметил, что вовремя нестабильной эпидемиологической обстановки государство должно создавать наиболее благоприятные и гибкие условия для работы организаций. Поэтому, считает глава ТПП, совершенно логичным допустить проведение общих собраний в дистанционном режиме всеми юрлицами как коммерческими, так и некоммерческими. И закрепить это на законодательном уровне.

В случае принятия законопроекта правила обновленной редакции статьи 181.2 ГК РФ будут распространяться на собрания участников (акционеров) хозяйственных товариществ и обществ. На порядок принятия решений конференций и съездов различных корпоративных некоммерческих юридических лиц (ассоциаций, товариществ, кооперативов, общественных организаций и так далее). Коснется это и советов директоров (наблюдательных советов), попечительских советов, правлений юридических лиц.

При этом проект закона обеспечивает все необходимые гарантии соблюдения прав и законных интересов участников таких собраний. В документе перечисляются требования, предъявляемые к протоколу собрания.

Сергей Катырин отметил, что "онлайн" режим, в том числе и при принятии корпоративных решений, ТПП России уже неоднократно использовала при проведении своих заседаний, а также очередного VIII Съезда палаты. Например, при регистрации участников заседаний органов управления ТПП России использовали информационно-телекоммуникационные технологии. Они обеспечивают идентификацию, контроль доступа и установление факта участия в заседаниях тех, кто участвует удаленно. А при подсчете голосов использовали квалифицированные цифровые подписи.