Сотрудников старших возрастов снова могут отправить на удаленку

До этого год действовали временные правила, по которым возрастных работников нужно было отправлять работать из дома в обязательном порядке. Делалось это для сохранения здоровья людей в возрасте 65+, которые попадают в группу риска по инфекционным заболеваниям. По оценке Совета Федерации, сегодня в России порядка 10 миллионов работающих пенсионеров.

Временные правила сначала хотели отменить с 1 апреля, но потом их действие продлили до конца апреля. С 1 мая работодателям будет рекомендовано, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением COVID-19, переводить работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока ситуация с коронавирусом находится в "достаточно хрупком" равновесии.

Попова отметила, что темпы распространения инфекции последние четыре недели остаются стабильными, динамики снижения случаев заражения пока нет. Но так как инфекция приобретает черты сезонной, то к осени возможно осложнение ситуации. И тогда снова число заболевших начнет расти.