Назван самый богатый человек в России

Богатейшим человеком в России назван глава и владелец компании "Норильский никель" Владимир Потанин, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Об этом сообщает Lenta.

Его состояние оценивается в 32 млрд долларов. Агентство отмечает, что с начала 2021 года Потанин потерял 622 млн долларов, а заработал более 2 млрд долларов.

На втором месте среди богатейших людей России оказался Владимир Лисин - основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Его состояние оценивают в 28,4 млрд долларов.

Почетное третье место занял председатель совета директоров "Северсталь" Алексей Мордашов. В список богатейших людей России также попала единственная женщина - владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в 9,53 млрд долларов.

В прошлом году на ТЭЦ-3 "Норильского никеля", принадлежащего лидеру рейтинга Владимиру Потанину, произошла авария, по результатам которой компания выплатила рекордный штраф 146 млрд рублей (около 2 млрд долларов) за разлив топлива.

Индекс BBI рассчитывается из стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры.

Ранее РИА Новости сообщало, что с начала 2021 года совокупное состояние миллиардеров России выросло на 27,94 млрд долларов.