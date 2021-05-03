Возвращаясь из-за границы, привитые сдают анализы на COVID-19

Более жесткий порядок въезда в Россию после зарубежной поездки относится и к людям, которые уже прошли вакцинацию против COVID-19. Не важно, какой вакциной была сделана прививка - в любом случае привитые так же, как и все остальные, вернувшись домой, должны дважды сдавать ПЦР-тесты. Такое разъяснение дала вице-премьер Татьяна Голикова.

Правило двойного ПЦР-тестирования в России было введено с 20 апреля - сначала для туристов, прилетающих из Турции и Танзании. Но с 1 мая порядок распространили на всех путешественников, вне зависимости от страны вылета, причем, не сделав исключения и для тех, кто уже прошел вакцинацию. Такое "мелкое сито" правительство решило использовать, чтобы уменьшить шансы завезти в страну новые измененные штаммы коронавируса.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, первый тест необходимо сдать сразу по прилете, чтобы успеть в течение трех дней загрузить результаты на портал госуслуг. Повторный анализ сдается с интервалом в сутки, а результаты отправляются на госуслуги не позже чем в пятидневный срок со дня въезда на территорию страны. В столичных аэропортах, например, лаборатории выполняют и обычные, и экспресс-тесты, результат по которым можно получить меньше чем за час.

Что касается людей с прививками (а также тех, кто переболел и имеет антитела) - тут пока никаких привилегий. Они наравне со всеми должны не только носить маски и соблюдать дистанцию, но и выполнять ПЦР-тесты. "Вакцина, ПЦР-тестирования, наличие антител у переболевших - сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы упростить правила для граждан, - пояснила Голикова "России 1". - Но пока ПЦР-тестированием пренебрегать не стоит. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен".