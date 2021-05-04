Что нужно знать о вакцине "ЭпиВакКорона"

Что делать, если заболел между двумя прививками? Почему получить иммунитет после вакцинации - это лучше, чем переболеть? На вопросы читателей "РГ" ответили замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная и руководитель НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

Полноценная иммунная защита формируется через три недели после второй прививки. Фото: GettyImages

Когда я записываюсь на вакцинацию на портале госуслуг, можно выбрать, какой вакциной меня будут прививать?

Решение о том, какой вакциной прививаться, должно приниматься по рекомендации врача. Важно правильно проинформировать доктора, особенно если вы знаете, что у вас есть хронические недуги, принадлежность к группе риска, аллергические реакции.

Идеальный вариант, когда в прививочном кабинете у врача есть выбор вакцин, и он может на основании возраста пациента, данных о сопутствующих заболеваниях и аллергического анамнеза сделать выбор в пользу того или иного препарата. Сейчас пока, к сожалению, выбора у многих специалистов нет, потому что широкие поставки "ЭпиВакКороны" и третьей нашей вакцины "КовиВак" от Центра имени Чумакова только начинаются. Поэтому врач решает, подходит ли человеку та вакцина, которая в настоящее время есть в наличии, или рекомендует отложить прививку, подождать другой препарат. К лету все три вакцины будут суммарно производиться в объеме 20-25 миллионов доз ежемесячно. Тогда появится реальный выбор.

Если человек переболел COVID-19, он получает иммунитет к заболеванию. Может, лучше переболеть, чем прививаться?

После перенесенного заболевания иммунитет такой же, как и после вакцинации. Но дело в том, что не стоит так рисковать. Даже молодые люди порой болеют COVID-19 очень тяжело, не говоря уже о пожилых, у которых есть сопутствующие заболевания.

С другой стороны, сейчас все больше набирается данных о постковидном синдроме, причем даже у тех, кто болел легко. Некоторые пациенты уже более полугода отмечают симптомы, которые говорят о нарушениях в работе нервной системы, у них остаются проблемы с психоэмоциональной сферой, люди жалуются на выпадение волос, что особенно неприятно для женщин. Это уже не говоря о последствиях для легких, сердца, других жизненно важных органов. Поэтому лучше не экспериментировать, не рисковать здоровьем, а привиться.

Надо помнить, что далеко не всегда иммунитет, приобретенный в результате болезни, защищает от повторного заражения. Мы наблюдаем случаи, когда люди, особенно в возрасте, второй раз болеют гораздо тяжелее.

В чем преимущество иммунитета, приобретенного после вакцинации?

Даже если вдруг вы относитесь к тому незначительному числу людей, у которых поствакцинальный иммунитет будет не стопроцентно защитный, и случится так, что вы все же заразитесь, вы гарантированно не умрете. У привитых заболевание протекает намного легче. Это такая же ситуация, как с гриппом.

Я переболел COVID-19 в легкой форме. Я могу привиться сейчас или лучше отложить?

Можно прививаться, вреда здоровью это не нанесет. При этом можно предварительно сдать тест на наличие антител и оценить их уровень. Если он выше референсного значения, указанного в результате, значит, организм защищен от инфекции и с вакцинацией можно подождать. Если результат отрицательный, антител нет - надо прививаться.

Как часто нужно проверять уровень антител после перенесенного COVID-19?

После подтвержденного заболевания целесообразно проверить уровень антител примерно через полгода. Не имеет смысла это делать чаще, как бы ни агитировали некоторые частные лаборатории за частый скрининг.

Можете назвать преимущества вакцины "ЭпиВакКорона"?

Это пептидная вакцина, и вакцины такого типа считаются наименее реактогенными. То есть прививка переносится очень легко, практически без побочных проявлений. Поэтому, кстати, "ЭпиВакКорона" рекомендована в том числе и пожилым - верхнего ограничения по возрасту она не имеет. Подходит она и людям с хроническими недугами - не секрет, что проблемы со здоровьем накапливаются с возрастом. Отдельное исследование с участием добровольцев старше 60 лет показало - вакцина у них работает, иммунный ответ есть. А неприятных последствий не было ни у кого.

По данным центра "Вектор", у 20 тысяч людей, которые уже привиты этой вакциной, только у нескольких человек, буквально единичные случаи, наблюдалась небольшая гиперемия (отечность) в месте инъекции. Эта вакцина имеет такой состав, что очень мягко действует на иммунную систему, не перегружает ее.

Наши читатели перечислили всевозможные недуги и спрашивают - можно ли при них прививаться "ЭпиВакКороной"? Аллергическая астма, гипертония, аллергия на пенициллин, на продукты питания... Онкозаболевания. И так далее. У каждого - свой букет.

Общий ответ такой. Если у человека есть хроническое заболевание, например гипертония, диабет, он должен наблюдаться у врача и принимать соответствующие препараты в постоянном режиме. То есть заболевание никуда не девается. Но оно должно быть в стадии ремиссии - находиться под контролем. У гипертоника - стабилизироваться давление. У диабетика, соответственно, уровень глюкозы должен быть нормальным - всего этого можно добиться. В такой спокойной ситуации прививку делать можно и нужно.

Нельзя прививаться, если у вас сейчас какое-то острое заболевание либо обострение хронического. Онкобольным нужно обязательно проконсультироваться с онкологом.

У привитых, даже если случится заболеть, COVID-19 протекает легко

Какое время нужно выдержать после стабилизации состояния, чтобы можно было делать прививку?

После легкого недомогания (простуда, ОРВИ) недели-двух достаточно. Если инфекционное заболевание протекало более тяжело, например грипп или серьезная кишечная инфекция, то на восстановление лучше отвести организму месяц. Что касается аллергиков - основное, чтобы не было аллергии на компоненты вакцины, в частности для "ЭпиВакКороны", как и для других вакцин, это гидроксид алюминия.

Если человек сделал первую прививку, но заразился коронавирусом, ему нужно прививаться после выздоровления?

Есть люди, на которых вакцина не действует. Это общее правило для всех вакцин - и отечественных, и зарубежных. Поэтому риск заболеть после прививки, пусть и небольшой, все же есть. Но заболевание будет протекать в легкой форме. Полноценная защита формируется примерно через три недели после второй прививки. Поэтому мы и рекомендуем очень беречься между первой и второй дозой. Но если человек перестал выполнять меры предосторожности, то есть риск заражения. Что делать? Лечиться. А после выздоровления надо проверить через 10-15 дней уровень антител. Если он высокий - можно подождать, а когда антитела перестанут определяться - нужно повторить двукратный цикл вакцинации.