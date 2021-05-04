Мурашко предложил прививать от COVID-19 перед выпиской из больницы

Добровольно прививать от коронавируса пациентов из групп риска перед их выпиской из стационара предложил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он напомнил, что к пожилым пациентам и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, стоит относиться максимально внимательно. Ведь коронавирус, как уже подтверждено, разрушает не только легочную ткань, но и нарушает работу сердца и сосудов.

"Необходимо сделать процесс вакцинации максимально удобным для этих групп населения. Например, следует проводить вакцинацию перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения", - сообщил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами (цитата по ТАСС).

При этом вакцинация, как подчеркнул министр, была и остается делом добровольным. Мурашко также пояснил, что через три недели после первой прививки в стационаре пациент должен быть приглашен для получения второй инъекции в поликлинике по месту жительства.

Пока, по словам министра, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России остается напряженной, поэтому решение о смягчении ограничительных мер регионы должны принимать исключительно исходя из складывающейся у них эпидемиологической обстановки.