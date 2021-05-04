Подростков тоже будут прививать от COVID-19

В Минздраве России рассматривают возможность вакцинации от COVID-19 подростков. А в США, как ожидается, разрешение прививать 12-15-летних Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) может выдать уже в начале следующей недели.

Прививать подростков начнут после того, как решение FDA будет одобрено федеральным консультативным комитетом по вакцинам и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США. Как отмечает телеканал CNBC, на эти формальности может уйти всего несколько дней. Ранее Соединенные Штаты уже снизили до 16 лет возрастной порог для тех, кто хочет сделать прививку от коронавируса. По данным агентства AP, к осени вакцинацию могут разрешить и для детей младшего возраста.

Об одобрении вакцины Pfizer/BioNTech для подростков 12-15 лет задумались и в Евросоюзе. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) обещает сделать это в ускоренном режиме: решение ожидается уже в июне.

Напомним, что компании Pfizer и BioNTech одними из первых начали тестировать свою вакцину на несовершеннолетних. В испытаниях участвовали 2 260 подростков-добровольцев в возрасте 12-15 лет. По итогу компании заявили, что среди детей, получивших обе дозы прививки, не было зафиксировано ни одного случая COVID-19, в то время как в группе плацебо заболели 18 человек. Кроме того, продолжается тестирование препарата на детях от шести месяцев до 11 лет. В этой же возрастной категории проводит свои испытания и американская Moderna. Последовать примеру коллег попробовала AstraZeneca, но в итоге приостановила испытания на детях из-за расследования случаев образования тромбов у взрослых после введения вакцины.

Напомним, что и в России есть планы расширить возрастной диапазон вакцинированных. Руководители и НИЦЭМ имени Гамалеи, где была разработана вакцина "Спутник V", и ГНЦ "Вектор", где создали вторую нашу вакцину "ЭпиВакКорона", заявляли, что готовы провести клинические исследования с участием подростков и детей, и рассказывали, как это будет: в несколько этапов, с постепенным уменьшением возраста участников. В марте разработчики "Спутника V" сообщили о интраназальной форме вакцины - в виде капель или спрея в нос. Такую вакцину будет удобно применять даже у маленьких детей. При этом позже глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил с идеей пересмотра существующих правил использования "взрослой" вакцины "Спутник V". По его мнению, подростков начиная с 14 лет уже можно приравнять по физиологии к взрослым, поэтому Гинцбург, по сути, предложил снизить возрастной порог применения вакцины - сейчас это 18 лет.

"Современные 14-15-летние подростки не имеют особенно никаких физиологических противопоказаний для применения "Спутник V", - подчеркнул Гинцбург, отметив, что в Минздраве рассматривают вопрос адаптации действующей регуляторики с тем, чтобы стало возможным подключить к вакцинации старшие подростковые возраста.

"Конечно, всех волнует вопрос о том, действительно ли детей необходимо вакцинировать от COVID-19? Ответ: да, - сказал "Российской газете" ведущий научный редактор Vrachu.ru, заслуженный врач России Михаил Каган. - Многие исследования показали, что COVID-19 не так опасен для детей, особенно младшего возраста, но это не означает, что дети совсем не подвергаются риску тяжёлого заболевания. Например, у некоторых детей через 2-4 недели после заражения SARS-CoV-2 развивается мультисистемный воспалительный синдром, который имеет общие черты с болезнью Кавасаки и синдромом токсического шока. Такое состояние представляет опасность для жизни. В США по меньшей мере 250 детей умерли от ковида и тысячи были госпитализированы. Так что профилактировать данное заболевание у детей непременно стоит".

Кроме того, напоминает эксперт, дети могут активно распространять вирус. Поэтому, если не будут приняты меры предосторожности, дети, инфицированные коронавирусом, вполне могут передавать его взрослым и, тем самым, подпитывать эпидемию.

"В какие сроки можно ожидать вакцинирование детей? Прежде чем можно будет прививать детей до 16 лет, необходимо провести клинические испытания для оценки безопасности и эффективности вакцин. Если безопасность и эффективность вакцин для детей будет доказана, и регулирующие органы разрешат их применение, дети от 12 лет и старше могут быть вакцинированы, - пояснил Михаил Каган. - Вероятно, это произойдёт не раньше осени. Дети более раннего возраста смогут получить вакцину еще позже - возможно, к концу этого года. Состав вакцин от COVID-19 для детей будет таким же, как и у взрослых, с той разницей, что детям может потребоваться другая доза. Первым шагом в испытаниях вакцин является определение правильной дозы для детей. Необходимо найти минимально достаточную дозу, которая была бы безопасной и обеспечивала целевой уровень антител. Например, Moderna использует дозу 100 микрограмм для взрослых и тестирует три разные дозы для детей младше 2 лет - 25, 50 и 100 микрограммов - и две дозы для детей старше 2 лет - 50 и 100 микрограммов. После того, как определяется оптимальная доза, запускается плацебо-контролируемое испытание для проверки ее эффективности, в котором некоторые дети получат плацебо, а некоторые - вакцину".