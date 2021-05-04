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04.05.2021 15:46
Рубрика: В мире

В МИД РФ рассказали о вакцинировании россиян за рубежом

Текст: Константин Волков
МИД России уделяет большое внимание вакцинированию соотечественников, находящихся за рубежом, отечественными препаратами против коронавируса и работает над преодолением сложностей на данном направлении.

"Соотечественники интересуются возможностью вакцинироваться от COVID-19 российскими препаратами за границей, и наши дипломаты уделяют этим вопросам самое пристальное внимание", - цитирует ТАСС слова директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Александра Нуризаде.

Фото: AP Photo/Ted S. Warren
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Сложности во многом вызваны тем, что дипмиссии не могут сами проводить вакцинацию, это не входит в их функции. Поэтому даже в тех странах, где российские вакцины одобрены, "загранучреждения никакой медицинской компетенцией или квалификацией такого рода не располагают. Не предусмотрено это и международно-правовыми актами, регулирующими дипломатические отношения, и законами стран пребывания", отмечает Нуризаде.

По его словам, "решение данного вопроса в целом зависит от нашей комплексной работы по поддержке российских производителей вакцины в поставках препарата в иностранные государства".

Кроме того, отметил директор департамента МИД РФ, российская сторона помогает соотечественникам получить санаторное лечение.

"Есть и социально незащищенные категории соотечественников, которым, как и прежде, выделяется единовременная материальная помощь. Хотя речь и идет о небольших суммах, в современных непростых реалиях она для людей очень существенна. Что особенно актуально сегодня, им оказывается содействие в санаторно-курортном лечении для медицинской реабилитации в санаториях стран ближнего зарубежья", - отметил Нуризаде.

В мире Европа Правительство МИД Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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