Врач рассказала об опасности коронавируса для системы кровообращения

Изначально ученые предполагали, что коронавирусная инфекция в первую очередь поражает легкие. Однако появляется все больших данных, которые подтверждают: главная мишень COVID-19 - это кровеносные сосуды.

Как заявила KP.RU академик РАН Елена Голухова, инфекция поражает внутреннюю оболочку мелких сосудов, капилляров, из-за чего в дальнейшем у человека образуются микротромбы. Вирус разрушает выстилку кровеносных сосудов.

- А сосуды у нас есть везде, в любом органе, и в почке, и в печени, и в легких, и в сердце, и в головном мозге. И лечить пациентов мы должны комплексно, - объяснила доктор.

Ранее немецкие ученые сообщили, что из 100 переболевших ковидом через три-четыре месяца у 60 пациентов обнаруживается активный миокардит. Это воспаление сердечной мышцы (миокарда), которое по статистике в дальнейшем, в течение 3-10 лет может привести к летальному исходу почти у каждого четвертого больного.