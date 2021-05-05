Иммунологи предлагают усилить защиту от COVID-19 троекратной прививкой

В ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора проводят клинические испытания трехкратной иммунизации от COVID-19 вакциной "ЭпиВакКорона". В Европе тоже предлагают привившимся двумя дозами сделать еще одну дополнительную. Специалисты говорят, что третья доза усиливает и продлевает иммунный ответ и надеются защититься с ее помощью от мутирующих штаммов.

Если двух инъекций окажется недостаточно, медики готовы нанести тройной удар по коронавирусу. Фото: Сергей Михеев/РГ

О клинических испытаниях по троекратному введению "ЭпиВакКороны" сообщил один из создателей вакцины, заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков. "Ведутся клинические испытания I-II фазы для проведения трехкратной вакцинации", - сказал он в видеоролике, размещенном в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора.

Как уточнил ученый, это не экстренное решение: введение трех доз "ЭпиВакКороны" было опробовано на приматах еще год назад - в мае 2020 года. За животными наблюдали в течение всего этого времени, чтобы проверить, как введение третьей дозы усиливает протективный эффект вакцинации. В конце июля к эксперименту по трехкратному введению вакцины помимо обезьян подключили и других животных - хорьков и морских свинок.

При стандартном способе вакцинации (по инструкции, "ЭпиВакКорону" вводят дважды равными дозами с интервалом в 21 день), уточнил Рыжиков, иммунный ответ к коронавирусу вырабатывается у более чем 90% людей.

Как пояснила "Российской газете" замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, у некоторых людей в силу индивидуальных особенностей организма антитела после перенесенного инфекционного процесса не вырабатываются. "Такая же ситуация может возникать и после прививки любой вакциной, - пояснила эксперт. - Что делать в таких случаях? Надо разбираться конкретно. Во-первых, нужно понять, есть ли у пациента сопутствующая патология, которая могла привести к такой ситуации. Во-вторых, если антитела отсутствуют, а тест выполнен корректно, с помощью специальной тест-системы, целесообразно рассмотреть возможность еще одной вакцинации. То есть ввести третью дозу "ЭпиВакКороны". Наконец, еще один вариант - сделать прививку вакциной другого типа. Разобраться поможет врач-иммунолог".

Третья доза усиливает и продлевает иммунный ответ

Многократное введение вакцины для усиления эффективности прививки - это достаточно стандартная история. Например, от вируса папилломы человека (ВПЧ) также делают три инъекции: первые две с интервалом в два месяца, а через полгода - еще одну, "закрепляющую" иммунитет. Против гепатита В прививают дважды, но входящим в группу риска делают еще две дополнительные дозы. Поэтапно многократно вакцинируют сейчас от очень многих инфекций.

Между тем

В Великобритании гражданам старше 50 лет также планируют предложить сделать третью прививку от COVID-19. Усиление общественного иммунитета, как пишет The Times, поможет предотвратить рост заболеваемости к Рождеству. Как и в России, в западных странах изучают возможные варианты: дополнительная прививка может быть сделана той же вакциной или модифицированной с учетом появления новых штаммов коронавируса. Более того, допускается и ревакцинация другим типом вакцины.

Третий укол вакцины против COVID-19 может стать реальностью и во Франции. Как сообщила Le Figaro, несколько десятков людей в местечке Сен-Сере в Окситании получили уменьшенную дозу препарата при первой прививке. И теперь врачи думают, считать ли таких пациентов прошедшими полный курс вакцинации после второго укола или нет. Обсуждается вариант введения им третьей дозы вакцины.

Действительно иногда приходится делать третью дозу вакцины, а в некоторых случаях ревакцинацию проводят вакциной другого типа, подтвердил "Российской газете" директор НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов. "Если троекратное введение вакцины не сработало, тогда надо поставить вопрос о вакцинации другим препаратом. Но обычно третьей дозой удается добиться бустерного (усиливающего) эффекта, и антитела появляются", - пояснил Семенов.