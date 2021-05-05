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05.05.2021 19:18
Рубрика: Общество

С чистого листка

Меняется порядок оплаты больничных
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8449)
С 2022 года все больничные станут электронными, а выплаты по ним - проактивными, то есть будут начисляться автоматически по факту закрытия листка нетрудоспособности или выхода в декрет. Не понадобится и заявление: сейчас его нужно писать, например, чтобы получить выплаты по беременности и родам. Ответственность за своевременность оплаты больничного и точность расчетов перекладывается с работодателей на Фонд социального страхования (ФСС). Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснили в минтруде, проактивная оплата больничных стала возможной после перехода на "прямые выплаты" по ним. Так, с начала года пособие за период нетрудоспособности, а также в связи с материнством переводится ФСС работнику напрямую. Но обращаться за ним пока приходится через свою организацию, которая направляет в ФСС информацию о закрытии больничного листа работнику.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В Минтруде разъяснили, кому увеличат выплаты по больничным

Раньше организация сама рассчитывала и переводила выплаты, а сумма вычиталась из страховых взносов, отчисляемых ей в ФСС.

Вторым шагом станет отказ от бумажного больничного в пользу электронного. Это должно произойти до конца года. В ФСС подчеркнули, что электронный лист нетрудоспособности сегодня выдают уже более 90% медучреждений. На руки граждане получают талон с номером. По нему всегда можно проверить подлинность документа в информационной системе ФСС, где хранится реестр больничных.

Благодаря тому, что выплаты становятся автоматическими, участие работодателя в их назначении минимизировано. От него потребуется единожды передать в ФСС номер ИНН, СНИЛС работника, расчетный счет, на который ему будет приходить пособие, а также дополнительную информацию, которую может запросить ведомство. В минтруде считают, что новый порядок оплаты больничных - гарантия того, что выплаты всегда получит заболевший человек и родители в связи с рождением ребенка независимо от наличия средств у работодателя.

Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования

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