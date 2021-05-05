В каких городах РФ больше всего любят альтернативное мясо и молоко

В США продажи альтернативных продуктов питания - растительного мяса и молока - выросли на 27 процентов. И процесс ускоряется. Эксперты уверены, что спустя несколько лет эти тенденции захлестнут мировой, в том числе, российский рынок.

О том, как все это будет развиваться в нашей стране, корреспонденту "РГ" рассказал сооснователь Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов, участник рабочей группы "Фуднет" Национальной технологической инициативы Артем Пономарев.

Что мы можем сегодня сказать про потребителей альтернативных продуктов питания в нашей стране? Кто они?

Артем Пономарев: Конечно, в первую очередь это жители Москвы и Санкт-Петербурга с доходом выше среднего. В то же время, для нас было удивительно, что после запуска альтернативной продукции в 2019 году, вторым городом после Москвы по объему потребления была Пермь. Сегодня они рассредоточены по всей России, тенденции распространяются и по многим регионам. Но, конечно, в первую очередь, по городам-миллионникам.

Насколько наши регуляторы готовы к зарождению новой индустрии? Ожидаете ли сложности с законами, стандартами и маркировками?

Артем Пономарев: Как при появлении любого нового, проблем в этом отношении пока достаточно. Например, у нас нет методов контроля, определения сроков годности и так далее. Зато есть откровенные несостыковки. Например, сейчас у альтернативных продуктов нет возможности называться "мясом" или "молоком". В то же время свободно продается "кокосовое молоко", которое тоже молоком, в строгом смысле, не является.

Во сколько сегодня оценивается рынок альтернативных продуктов России и каков его потенциал, скажем, на ближайшие пять или десять лет?

Артем Пономарев: По итогам 2020 года рынок России официально оценивается в 2,6 миллиарда рублей, хотя мне кажется, что реально цифра выше. Потенциал роста - десять процентов ежегодно в ближайшие пять лет. И это еще очень умеренный прогноз. К примеру, в этом году во время поста продажи некоторых растительных альтернатив выросли аж на тысячу процентов.

Уже сейчас в России после привычных нам растительных сосисок, колбас и паштетов на рынке быстро растет объем продаж фаршевой продукции, которая отлично вписывается не только в премиум (бургеры), но и общедоступный ценовой сегмент. Например, один из крупных производителей продает свои котлеты по цене 129 рублей за 300 граммов.

Полностью интервью Артема Пономарева читайте в ближайшем номере "Российской газеты".