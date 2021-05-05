Тройка богатейших людей мира потеряла за сутки почти 10 млрд долларов

Трое самых богатых людей по версии журнала Forbes потеряли за сутки почти десять миллиардов долларов. Согласно данным рейтинга Forbes Real-Time, наибольшие потери понес основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние сократилось сразу на 4 миллиарда долларов.

В свою очередь владелец Louis Vuitton Бернар Арно потерял 3,3 миллиарда долларов, а глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - 2,3 миллиарда. Таким образом, совокупные потери первой тройки рейтинга составили 9,6 миллиарда долларов.

Из тех, чье состояние превышает 100 миллиардов долларов, улучшить позиции смогли лишь генеральный директор и председатель совета директоров Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет (плюс 354 миллионов долларов) и председатель совета директоров IT-корпорации "Oracle" Ларри Эллисон (плюс 1,1 миллиарда долларов). Они занимают шестую и седьмую строчку рейтинга Forbes.

Во вторник министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Федеральной резервной системе, возможно, придется поднять процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев американской экономики.