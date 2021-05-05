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05.05.2021 10:15
Рубрика: Экономика

Тройка богатейших людей мира потеряла за сутки почти 10 млрд долларов

Текст: Василий Кошкин
Основатель Amazon Джефф Безос. Фото: Elif Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images Основатель Amazon Джефф Безос. Фото: Elif Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images
Основатель Amazon Джефф Безос. Фото: Elif Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

Трое самых богатых людей по версии журнала Forbes потеряли за сутки почти десять миллиардов долларов. Согласно данным рейтинга Forbes Real-Time, наибольшие потери понес основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние сократилось сразу на 4 миллиарда долларов.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Илон Маск потерял за сутки 5 миллиардов долларов из-за ДТП с Tesla

В свою очередь владелец Louis Vuitton Бернар Арно потерял 3,3 миллиарда долларов, а глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - 2,3 миллиарда. Таким образом, совокупные потери первой тройки рейтинга составили 9,6 миллиарда долларов.

Из тех, чье состояние превышает 100 миллиардов долларов, улучшить позиции смогли лишь генеральный директор и председатель совета директоров Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет (плюс 354 миллионов долларов) и председатель совета директоров IT-корпорации "Oracle" Ларри Эллисон (плюс 1,1 миллиарда долларов). Они занимают шестую и седьмую строчку рейтинга Forbes.

Во вторник министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Федеральной резервной системе, возможно, придется поднять процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев американской экономики.

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