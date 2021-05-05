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05.05.2021 22:31
Рубрика: Общество

В Центре Чумакова назвали средство защиты от коронавируса

Текст: Ирина Невинная
Живая отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание новой коронавирусной инфекцией, это экспериментально доказали специалисты ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Такое заявление сделал генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Ученые ранее высказывали мнение о том, что от COVID-19 могут защищать не только антитела, вырабатываемые иммунной системой в ответ на проникновение в организм вируса либо противоковидной вакцины. Также существует неспецифический иммунитет - реакции иммунной системы организма в ответ на вторжение любых патогенов. Еще в 1960-х годах известный советский вирусолог, академик Михаил Чумаков, чье имя сейчас носит научный центр, изучая способы защиты от полиомиелита, предположил, что живая противополиомиелитная вакцина может смягчать течение гриппа. Этот же механизм ученые Центра имени Чумакова решили проверить применительно к коронавирусу SARS-CoV-2. Тем более, что за последний год разные специалисты высказывали наблюдение о том, что привитые против полиомиелита реже заболевают COVID-19, и даже если заражаются, болеют легко.

Фото: Владимир Биль/РГ
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В Центре Чумакова провели эксперимент. "Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали", - рассказал Ишмухаметов в среду в эфире телеканала "Россия 1".

При этом он отметил, что ученые не рассматривают вакцину против полиомиелита в качестве средства защиты против COVID-19, которое может применять широко. Скорее, речь идет о "скоропомощном" варианте.

Напомним, в конце 1950-х годов в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР (теперь это Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН) впервые в мире была разработана технология промышленного крупносерийного производства живой вакцины против полиомиелита. В 1960 году началась широкомасштабная вакцинация новым препаратом населения СССР. В результате полиомиелит был практически элиминирован на территории нашей страны.

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Разработанная чумаковцами вакцина от коронавируса "КовиВак" относится к разряду классических - это цельновирионная вакцина на основе "убитого" (инактивированного) вируса SARS-CoV-2. Вирусные частицы в вакцине лишены своих инфекционных свойств, не способны размножаться и вызывать заболевание, но при этом вызывают такой же иммунный ответ, как и при попадании в организм "живого" коронавируса. Промышленное производство вакцины "КовиВак" началось в конце марта.

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