В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужно вакцинироваться три раза

Накопленный опыт иммунизации свидетельствует о том, что введение нескольких доз вакцины в некоторых случаях необходимо для достижения более стойкого иммунитета не только против COVID-19, но и других инфекционных заболеваниях, например, гепатита В, клещевого энцефалита. Об этом "Российской газете" рассказала замдиректора Центрального научно-исследовательского института Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

- Количество необходимых доз при проведении вакцинации и интервал между ними зависят от дозы вакцины. В отдельных случаях у пожилых или у лиц с ослабленным иммунитетом для формирования полноценного иммунного ответа возможно потребуется 3-я доза "ЭпиВакКороны". Еще одно введение вакцины может понадобиться, если после 2-х введений не будет выработки антител в защитных титрах, - пояснила эксперт.

Она уточнила, что в настоящее время над этим вопросом работают специалисты ГНЦВБ "Вектор", проводя первую и вторую фазу клинических испытаний трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона". О необходимости введения третьей дозы вакцины лицам старше 50 лет задумались также в Британии. Сейчас там также проводятся исследования 2-х возможных вариантов вакцин для третьей прививки.