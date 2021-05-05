В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19

Новости

В Швеции признали свой ледокольный флот безнадежно устаревшим 09:55
Число случаев COVID-19 в мире превысило 154,3 миллиона 09:55
Путин проведет переговоры с Рахмоном накануне Дня Победы 09:43
В Минске откроется выставка текстиля "Нити и цифра" 09:40
Женщина из Мали родила 9 детей за раз 09:16
Ученый назвал "ногтевой" симптом коронавируса 08:50
Президент Киргизии подписал новую Конституцию республики 08:50
Глава МИД Японии призвал к "солидарному подходу" в отношениях с РФ 08:28
В Калифорнии неизвестный напал с ножом на двух азиаток 08:04
Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина вернулась в Уфу 07:49
Нетаньяху не смог сформировать правительство в Израиле 07:45
Число жертв при обрушении метромоста в Мехико выросло до 25 07:36
В США зафиксированы самые низкие темпы рождаемости за последние 50 лет 07:20
Более 30 работающих в Южной Корее россиян заразились коронавирусом 06:35
Британцам старше 50 лет предложат третью дозу вакцины от COVID-19 06:04
Аукцион Sotheby's впервые введет оплату криптовалютой на торгах 05:58
ПВО Сирии уничтожили часть выпущенных по Латакии израильских ракет 05:26
Эпидемиолог объяснил необходимость второй дозы вакцины от COVID-19 05:05
Сирия сообщила об атаке Израиля по гражданским объектам 04:59
В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма 04:38
Дональд Трамп вернулся в интернет 04:05
В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве до плюс 22 градусов 03:21
Мексика объявила трехдневный траур по погибшим при крушении метро 03:10
Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей 03:08
Пушков: У Украины нет и не может быть самостоятельной внешней политики 02:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 09:32
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
В ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора проводят первую и вторую фазу клинических испытаний трехкратной иммунизации от COVID-19 вакциной "ЭпиВакКорона". Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа, один из разработчиков вакцины Александр Рыжиков.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

"Клинические испытания I-II фазы для проведения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся", - сказал он в видеообращении, размещенном в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора.

Фото: REUTERS
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации

Как уточнил ученый, введение трех доз "ЭпиВакКороны" было опробовано на приматах год назад - в мае 2020 года. Наблюдение за животными в течение года показало, что введение третьей дозы усиливает протективный эффект вакцинации. В конце июля к эксперименту по трехкратному введению вакцины подключили других животных - хорьков и морских свинок.

При этом при стандартном способе вакцинации (по инструкции, "ЭпиВакКорону" вводят дважды равными дозами с интервалом в 21 день), уточнил Рыжиков, иммунный ответ к коронавирусу вырабатывается у более чем 90% людей.

Как пояснила в интервью "РГ" замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, у некоторых людей в силу индивидуальных особенностей организма антитела после перенесенного инфекционного процесса не вырабатываются.

"Такая же ситуация может возникать и после прививки любой вакциной, - пояснила эксперт. - Что делать в таких случаях? Надо разбираться конкретно. Во-первых, нужно понять, есть ли у пациента сопутствующая патология, которая могла привести к такой ситуации. Во-вторых, если антитела отсутствуют, а тест выполнен корректно, с помощью специальной тест-системы, целесообразно рассмотреть возможность еще одной вакцинации. То есть ввести третью дозу "ЭпиВакКороны". Наконец, еще один вариант - сделать прививку вакциной другого типа. Разобраться поможет врач-иммунолог".

В ГНЦ "Вектор", как сообщила на днях замглавы "Вектора" Татьяна Непомнящих, также планируют проверить эффективность вакцины против индийского штамма коронавируса.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин проведет переговоры с Рахмоном накануне Дня Победы
В ГД объяснили запрет на участие в выборах для причастных к экстремизму
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС
В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма
Лукашенко лишил званий более 80 силовиков за дискредитирующие поступки
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации