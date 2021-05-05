В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19

В ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора проводят первую и вторую фазу клинических испытаний трехкратной иммунизации от COVID-19 вакциной "ЭпиВакКорона". Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа, один из разработчиков вакцины Александр Рыжиков.

"Клинические испытания I-II фазы для проведения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся", - сказал он в видеообращении, размещенном в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора.

Как уточнил ученый, введение трех доз "ЭпиВакКороны" было опробовано на приматах год назад - в мае 2020 года. Наблюдение за животными в течение года показало, что введение третьей дозы усиливает протективный эффект вакцинации. В конце июля к эксперименту по трехкратному введению вакцины подключили других животных - хорьков и морских свинок.

При этом при стандартном способе вакцинации (по инструкции, "ЭпиВакКорону" вводят дважды равными дозами с интервалом в 21 день), уточнил Рыжиков, иммунный ответ к коронавирусу вырабатывается у более чем 90% людей.

Как пояснила в интервью "РГ" замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, у некоторых людей в силу индивидуальных особенностей организма антитела после перенесенного инфекционного процесса не вырабатываются.

"Такая же ситуация может возникать и после прививки любой вакциной, - пояснила эксперт. - Что делать в таких случаях? Надо разбираться конкретно. Во-первых, нужно понять, есть ли у пациента сопутствующая патология, которая могла привести к такой ситуации. Во-вторых, если антитела отсутствуют, а тест выполнен корректно, с помощью специальной тест-системы, целесообразно рассмотреть возможность еще одной вакцинации. То есть ввести третью дозу "ЭпиВакКороны". Наконец, еще один вариант - сделать прививку вакциной другого типа. Разобраться поможет врач-иммунолог".

В ГНЦ "Вектор", как сообщила на днях замглавы "Вектора" Татьяна Непомнящих, также планируют проверить эффективность вакцины против индийского штамма коронавируса.