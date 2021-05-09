Почему россияне стали пить больше отечественного вина

Пандемия и закрытие границ сместили интерес россиян к российскому вину. Как можно приехать в Ялту и не отведать крымского вина в уютном ресторанчике? Благодаря в том числе кризисным ситуациям за 25 лет доля российских вин на отечественных прилавках выросла с 25% до 65%.

В первом квартале 2021 года общий объем выпуска тихих, игристых и ликерных вин вырос на 6% в сравнении с первым кварталом прошлого года - с 7,8 до 8,3 млн дал, подсчитывают в Минсельхозе. При этом в Крыму объем производства вина в первом квартале вырос на 30% (с 1,07 до 1,4 млн дал, в Ставропольском крае - на 38% (с 538,2 тыс. дал до 744,2 тыс. дал). А всего объем розничной продажи вин (и российских, и импортных) в январе-марте 2021 года составил 12,03 млн дал (99,4% от уровня января-марта прошлого года). Шампанских и игристых вин в первом квартале 2021 года продали 4,2 млн дал (109,2% от уровня января-марта прошлого года), приводят данные в Национальном союзе защиты прав потребителей.

В Минсельхозе считают, что такой рост производства отечественных вин во многом обусловлен мерами поддержки отрасли и действием нового закона о виноградарстве и виноделии, который запрещает использовать импортный виноматериал в производстве отечественных вин. С 2017 по 2020 год на частичную компенсацию затрат на закладку и уход за виноградниками было выделено более 7,5 млрд рублей. С начала этого года заложено уже около 1 тыс. новых виноградников. Последние пару лет ежегодно прибавляется примерно по 7 тыс. га новых виноградников. Но в Минсельхозе в этом году на фоне действия закона ожидают "существенного" роста закладки виноградников. При этом виноделы, использующие отечественный виноград, имеют право на налоговый вычет. По данным Росалкогольрегулирования, в прошлом году они таким образом вернули 10 млрд рублей.

В начале апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев оценивал долю российского вина на полках магазинов в 60%. "Практически полностью прекращен импорт виноматериалов к нам в страну. Он значительно снизился, в десятки раз, и это, конечно, позволяет развиваться виноделию у нас в стране. То есть у нас теперь вино производится из винограда, выращенного на нашей территории, а то, что производится из виноматериалов, - это винный напиток, и это, конечно, помогает на полке присутствовать нашим винам", - пояснил министр.

По данным компании "НЭО Центр", импорт в Россию винодельческой продукции в 2020 году снизился до 354 млн литров - это наименьший показатель за последние восемь лет. Причиной тому послужило резкое сокращение импорта виноматериала (балка) до 25 млн литров в 2020 году, тогда как ранее объем его ввоза составлял в среднем 160-200 млн ежегодно.

Государство предпринимает большие усилия для продвижения российского вина, признает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз. Если 15-20 лет назад российское вино занимало основное место только в дешевом сегменте, сегодня оно широко представлено и в среднем сегменте. А средний класс, который предпочитает импортное вино, в последнее время "приобретает лояльность к российской продукции". Благодаря программам поддержки, российское вино сейчас начинает теснить импортное дорогое. И по качеству оно точно не хуже, утверждает эксперт.

По его оценке, сейчас доля российских вин на полках магазинов составляет около 65%, тогда как до 1998 года оно занимало всего 25%. Но во многом такое замещение происходило "благодаря" кризисам. В 1998 году из-за ослабления рубля импортное вино подорожало в 3-4 раза - и доля российских вин тут же выросла до 50%. В 2006 году был запрещен ввоз в страну молдавских и грузинских вин - и доля российских вин подскочила до более 70%. Импортное вино не смогло занять нишу молдавских и грузинских вин, поскольку было дороже. Но после кризиса в 2014 году импортное вино все же смогло отыграть свои позиции. По мнению Дробиза, в пандемию россияне, уезжавшие в отпуск за рубеж, покупали импортное вино (да и вообще весь импортный алкоголь) уже не за границей, а здесь. По этой причине от отмечает рост потребления импортных вин в прошлом году на несколько процентов.

Закрытие границ в какой-то степени смещает спрос россиян в пользу отечественных вин. Ведь, приехав в Сочи или Ялту, многие стремятся попробовать локальные продукты, считает президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. К тому же культура потребления вина в России растет, люди стали больше разбираться в вине. Да и купить приличное отечественное вино сейчас можно за 300-400 рублей. Импортное вино сопоставимого качества точно не купишь: помимо курса, надо учитывать и соотношение стоимости за границей и у нас составляет где-то один к трем (за доллар там покупаем, за три тут продаем), поясняет Леонид Попович.

Но пока радоваться рано. Закон о виноградарстве и виноделии вступил в силу 26 июня 2020 года. Он даст дорогу российским винам, но пока по сути проходит "обкатку", считает Попович. Например, он не уверен, что в этом году удастся заложить столько же виноградников, сколько в прошлом году, поскольку закон практически запрещает использовать импортные саженцы. 23 апреля группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла в парламент поправки в закон, по которому предусматривается переходный период, когда можно использовать и отечественные, и импортные саженцы. По оценке Леонида Поповича, нам не хватает около половины саженцев от того объема, который сажаем сейчас (около 5-5,5 тыс. га). По его оценкам, если претендовать на 80% полки в магазине (включая коньяк), тогда нам надо иметь 250 тыс. га виноградников, а сегодня у нас пока только около 100 тыс. га.