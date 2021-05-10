Путин призвал соблюдать масочный режим

Нужно соблюдать темпы тестирования на коронавирус и вакцинации, а также масочный режим. Об этом заявил президент России, отвечая на вопросы журналиста в Сочи.
Владимир Путин сообщил, что 10 мая разговаривал с главным санитарным врачом Анной Поповой. "И вот я от своего и от ее имени хочу обратиться к нашим людям, гражданам: продолжать прививочную кампанию", - заявил он.
"Еще раз хочу напомнить руководителям регионов о необходимости соблюдать темпы тестирования, темпы вакцинации, ну и, конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях, - продолжил Путин. - Ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые они дают, нужно соблюдать масочный режим, нужно соблюдать другие требования специалистов".
"Только в этом случае нас ждет успех. Ну а в том, что он будет, я не сомневаюсь", - заключил президент.
Путин призвал россиян сделать прививку от COVID-19, "не теряя времени"
В РФ 21,5 млн человек уже получили прививки от коронавируса. Результаты очень хорошие по стране, заявил президент России в Сочи.
"И я также, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы призвать людей к тому, чтобы не теряя время делать прививку", - подчеркнул Владимир Путин.
"При этом, конечно, сейчас праздничные дни, они сейчас заканчиваются, но тем не менее и в будущем нужно при первых же симптомах не ждать, когда болезнь будет развиваться, а при первых же симптомах обращаться к врачу", - также дал совет президент.