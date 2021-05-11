Ювелиры все чаще заменяют натуральные бриллианты синтетическими

Синтетические бриллианты могут занять до 70-80% в изготовлении ювелирных украшений. Такой прогноз дает Гильдия ювелиров России. По словам главы гильдии Эдуарда Уткина, количество синтетических бриллиантов в продаже увеличилось до 10%. Это вдвое больше, чем два года назад. В течение трех лет их число еще удвоится, а в перспективе займет почти весь рынок. При этом официальной статистики по синтетическим камням в России нет. Минфин ведет учет только натуральных камней.

Уход от природы

Ювелирная компания Pandora отказалась от использования натуральных бриллиантов. На следующий день после заявления ее акции подскочили на 9%. Свое решение компания объяснила тем, что отказ от природных бриллиантов позволит сделать ювелирные изделия доступными для широкого круга покупателей за счет более низкой цены.

В последний раз так же громко тема синтетических бриллиантов прозвучала в 2018 году, когда алмазный гигант De Beers (основной конкурент российской "Алросы") запустил новый бренд ювелирных украшений, в котором используются только "лабораторные" камни. То, что такой шаг сделала компания-лидер в сфере алмазодобычи и производства дорогих бриллиантовых украшений, запустило новый тренд.

Представители De Beers во всех интервью подчеркивают, что "синтетика" и природные бриллианты относятся к разным рыночным сегментам. С этим согласны в "Алросе": "На потребительском рынке уже четко очерчены зоны присутствия природных бриллиантов и синтезированных в лабораторных условиях. Синтетика занимает свои позиции в сегменте бижутерии, в котором Pandora и представлена".

В 2020 году Pandora произвела всего 50 тыс. изделий с бриллиантами, сообщает Bloomberg. Это всего 0,06% от общего числа произведенных ими изделий (80 млн штук). Поэтому заявление компании больше похоже на пиар, считают на рынке.

Страдает экология

Популяризация "синтетических" камней подогревается экологическим аспектом. Добыча натуральных алмазов связана с разработкой открытых карьеров и затрагивает природные экосистемы. Диаметр таких карьеров порой превышает 1 км, а в глубину достигает 500 м, в результате разрушается плодородный слой почвы, растительный покров, земли становятся непригодными для жизни диких животных. Такое положение дел накладывает отпечаток на имидж алмазодобытчиков.

Однако добыча алмазов - это сотни тысяч рабочих мест по всему миру, в том числе в беднейших регионах мира. Алмазодобывающие компании проводят серьезную экологическую работу и восстанавливают природные экосистемы после отработки месторождений.

Кроме того, производители украшений с синтетическими бриллиантами по-прежнему используют сплавы с использованием золота и серебра, производство которых для экологии гораздо вреднее - для их извлечения руду обрабатывают химическими веществами, в результате остается токсичный шлак.

Разница в цене

Технологии будут вытеснять натуральные камни, уверен Уткин. Снижение цены на синтетику и скорость их производства позволят занять им до 80% рынка.

В "Алросе" напоминают, что бриллианты и сейчас занимают менее 1/4 глобального рынка украшений. Все остальное - это прочие украшения, в том числе бижутерия, ювелирные изделия с искусственными вставками или вовсе без них. В штуках на долю бриллиантов приходится и того меньше - всего 2% всех продаж украшений в мире в год. "Этот рынок очень емкий, и конечные потребители сами определили на нем место для "синтетики" так же, как это когда-то было с муассанитом, фианитом, цирконием (искусственные кристаллы, которые своим блеском напоминают бриллианты - прим. "РГ"). У каждого из них есть своя рыночная ниша, все находят своего потребителя и мирно сосуществуют друг с другом и другими декоративными вставками, а покупателю есть из чего выбирать в зависимости от ситуации и настроения", - говорят в компании.

Редкость природных бриллиантов и сложность их добычи будет влиять на рост их цены. Уткин признает, что разрыв в стоимости натуральных и синтетических камней будет увеличиваться в том числе за счет удорожания первых. "Спрос на натуральные бриллианты сместился в сегмент дорогих украшений, в которых используются крупные камни, от карата и выше. Такие покупают не только для красоты, но и для инвестиции. И в этом случае "родословная" камня имеет значение", - считает он.

Защита от подмены

Так как синтетические бриллианты неотличимы от природных, то возникает проблема подмены, когда нечистоплотные продавцы продают "синтетику" под видом натурального камня. Разница в стоимости может быть существенная. Например, кольцо из желтого золота с бриллиантом 0,5 карат в простом исполнении в обычном магазине оценивается в 336,9 тысяч рублей. Украшение Lightbox (кольцо с синтетическим бриллиантом 0,5 карат) можно купить за 52 тысяч рублей. Это сравнение условно, так как стоимость любого натурального бриллианта рассчитывается индивидуально - у каждого камня свои характеристики цвета, огранки, природных включений (царапины, внутренние дефекты). Бриллиант 0,5 карат может стоит и 125 тыс. рублей, и 250 тыс. рублей.

Обезопасить потребителя поможет государственная платформа контроля за оборотом драгметаллов и камней (Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, ГИИС ДМДК). Минфин пока не регулирует оборот "синтетики", но реализация ГИИС ДМДК обеспечит отдельный учет натуральных камней, отмечают в министерстве. Система должна застраховать покупателей от покупки подделок (в том числе синтетических аналогов) и завышенных цен, а также очистить рынок от контрабанды.

В системе можно будет проследить "родословную" любого ювелирного изделия. Каждое украшение, каждый камень и каждый слиток будут снабжаться маркировкой и прослеживаться в системе ГИИС ДМДК. Покупатель сможет узнать, какие камни использованы, где они добыты и огранены. Полностью система заработает к 1 марта 2024 года.

Справка "РГ"

Синтетические бриллианты выращены в лабораторных условиях и ничем не отличаются от натуральных. Это тот же углерод, спрессованный под высоким давлением, та же кристаллическая решетка и те же свойства отражения света. Отличить природные камни от синтетических можно только с помощью специального оборудования.

При этом производство синтетических камней занимает всего две недели. Такие камни дешевле, прочнее и легче поддаются огранке. В некоторых странах, например, в США, доля "синтетики" на прилавках магазинов доходит до 30%. В России такие бриллианты используются в основном в сегменте украшений с мелкими камнями, который наиболее востребован россиянами.