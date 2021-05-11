Как справиться с постковидным синдромом

Чем больше людей выздоравливают после COVID-19, тем больше загадок преподносит коронавирус. Одна из них - постковидный синдром, на который жалуются 30-60% пациентов. Это не просто одышка, слабость, утомляемость, состояние тревоги, которые нередко сохраняются и спустя полгода после перенесенной инфекции. Бывают и более тяжелые последствия, и важно их не пропустить. На что обращать внимание выздоравливающим, как обследоваться, и о том, что очень важна реабилитация, "РГ" - Неделе" рассказала Любовь Дулова, заведующая терапевтическим отделением КДЦ "Измайловский" Пироговского центра.

Постковидный синдром может проявляться по-разному, но почти всегда пациенты жалуются на слабость, астению, одышку. Фото: РИА Новости

Как часто вы сталкиваетесь с постковидным синдромом у ваших пациентов?

Любовь Дулова: Лично у меня на прием приходят от 3 до 10 таких пациентов в неделю. Возраст - любой: постковидный синдром мы отмечаем как у молодых пациентов, так и среднего, и пожилого возраста. В нашем центре разработана программа обследования и наблюдения за такими пациентами, объем которой зависит от имеющихся жалоб, тяжести состояния, давности перенесенного заболевания и результатов предварительного обследования. Безусловно, учитываем и исходно имевшиеся хронические заболевания.

Как он проявляется и как это связано с тяжестью течения COVID-19?

Любовь Дулова: Постковидный синдром может проявляться по-разному, но почти всегда пациенты жалуются на слабость, астению, тревожность. Конечно, у имевших фоновые заболевания коронавирус может провоцировать ухудшение в их течении, и тогда возникает необходимость скорректировать базисную ежедневную терапию.

Легкое течение коронавирусной инфекции не гарантирует, что последствий не будет: некоторые пациенты, которые перенесли ее "на ногах" и узнали, что переболели коронавирусной инфекцией только по результатам анализа крови на антитела, также отмечают изменения в самочувствии - это может произойти и по прошествии нескольких месяцев. Жалуются на боли и ломоту в мышцах и суставах, нарушения кожной чувствительности.

Я наблюдала двух молодых пациентов, у которых за четыре и семь месяцев после того, как они переболели в легкой форме, все еще не восстановилось обоняние. И мы, к слову, всё еще не знаем, как с этим эффективно бороться.

Многие пациенты, которые во время заболевания имели нормальные показатели оксигенации, говорят, что ощущают "нехватку воздуха", "заложенность за грудиной", "спазм в груди". У некоторых сохранялся затяжной кашель до 2-3 месяцев после клинического выздоровления.

После тяжелого течения COVID-19, долгой гипоксии пациенты замечают ухудшение интеллектуальных функций, памяти, у них нередко нарушается мозговое кровообращение, усугубляется течение артериальной гипертензии даже на фоне ранее подобранного лечения.

То есть болевшие тяжело всегда восстанавливаются медленнее?

Любовь Дулова: Хорошая новость: некоторые пациенты, даже пожилые, хорошо восстанавливаются после 50-70% поражения легких, особенно если они начали свой путь в реабилитации еще в стационаре, а затем дисциплинированно принимали рекомендованные после выписки препараты и соблюдали режим нагрузок, выполняли дыхательную гимнастику. Конечно, для быстрейшего выздоровления важна и своевременная госпитализация.

Если восстановление после COVID-19 идет хорошо, при обследовании не выявлено поражения сердца, кишечника, суставов, нет спровоцированных аутоиммунных заболеваний, например, тиреоидита, неврологических осложнений, психических нарушений (тревоги, депрессии) - тогда можно наблюдаться у терапевта. Если же обнаружились специфические осложнения (например, пневмофиброз, тиреоидит, миокардит и так далее) или осложнения после его лечения (лекарственный гепатит, псевдомембранозный колит и антибиотикассоциированная диарея, нарушения иммунного статуса и другое) - тогда терапевт направляет пациента к узким специалистам, чтобы, работая в команде, помочь пациенту наилучшим образом.

В рекомендациях минздрава предусмотрены реабилитационные программы для переболевших. Что входит в такую программу?

Любовь Дулова: Насколько мне известно, в работающих с коронавирусной инфекцией стационарах должна быть организована ранняя активизация пациентов. Для больных с легким течением проводятся занятия лечебной физкультурой, их обучают дыхательной гимнастике с учетом степени поражения легких и общего состояния. Поликлиники организуют и телемедицинские консультации.

После окончания лечения, когда самочувствие станет лучше, уменьшится одышка, пациенты могут обратиться в амбулаторные центры для динамического наблюдения. Доктор назначит анализы для контроля, проверит функциональное состояние систем организма. Важно исключить осложнения после COVID-19 и побочные проявления в результате применявшихся препаратов.

После того, как будут готовы результаты, понадобится повторный прием терапевта с анализом полученных данных, на основе которых доктор дает индивидуальные рекомендации по образу жизни, режиму, диете, лечебной физкультуре. При необходимости назначаются физиотерапевтические процедуры, групповая лечебная физкультура. Могут понадобиться и консультации специалистов - в зависимости от выявленной патологии.

Совет

На что нужно обратить внимание после COVID-19

В первую очередь, желателен самоконтроль уровня кислорода в крови, в том числе и при бытовых нагрузках (ходьба, работа по дому). Думаю, пульсоксиметр скоро появится в очень многих домах, во всяком случае у меня и моих родных он уже есть. Кроме того, важно совместно с врачом оценить риск тромбозов. Если у вас, например, варикоз вен ног или ожирение (даже невысокой 1-й степени), риск возникновения тромбов повышается. Кроме того, фактор риска - если женщина принимает гормональные контрацептивы, то есть речь идет о молодых женщинах. Обратить внимание нужно и на наличие тромбоза ранее, сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз и некоторые другие факторы. Кроме того, важно следить за сердечным ритмом: перебои в работе сердца, сильное учащение пульса могут быть признаками грозного осложнения - миокардита. Это заболевание требует ограничения физических нагрузок и наблюдения у кардиолога.

И последний совет - будьте к себе повнимательнее: оцените, как быстро и в полном ли объеме вы возвращаетесь к исходному "доковидному" самочувствию и активности. Если восстановление идет тяжело, необходимо вместе с врачом выяснить, почему, и, конечно, принять меры.

Полезно знать

Какие анализы и обследования могут понадобиться

Первичное обследование на приеме у врача-терапевта,

анализ выписного эпикриза из стационара,

электрокардиография,

анализы крови и мочи,

исследование свертываемости крови,

определение маркеров воспаления,

рентгенография органов грудной клетки или компьютерная томография (при наличии показаний), исследование функции внешнего дыхания (спирография).