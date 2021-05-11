Зачем проверять антитела и как делать это правильно

Сейчас многие тестируются на антитела к "короне": кто-то хочет знать, не переболел ли он бессимптомно, кто-то - оценить состояние после прививки. Лаборатории предлагают разные тесты - и наши, и зарубежные. Как не запутаться и сдать именно тот анализ, какой нужен? На вопросы "РГ-Неделе" ответил глава НЦ молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Для ПЦР-теста берется мазок из носоглотки, а для теста на антитела берут кровь из вены. Фото: Getty Images

Для чего сдают тесты на антитела?

Тесты выполняются на наличие антител (иммуноглобулинов) IgA, IgM и IgG.

- Антитела IgA первыми вырабатываются нашей иммунной системой в ответ на вторжение вируса - если тест на них положительный, значит, человек находится в острой фазе заболевания (даже если у него нет симптомов).

- Антитела IgM начинают вырабатываться позже, где-то на 3-4-й день после возникновения симптомов - этот тип антител также является маркером первичной инфекции. Обычно исследование на антитела IgM используется как вспомогательное - для уточнения фазы инфекционного процесса.

- Антитела IgG начинают вырабатываться примерно через 10-14 дней после появления симптомов. Их появление указывает на то, что у человека сформировался долговременный иммунитет. То есть речь идет либо о поздней фазе заболевания, когда больной уже выздоравливает, либо о том, что человек переболел COVID-19 раньше.

Какой тест можно сделать перед прививкой?

Сейчас тесты на антитела IgG чаще всего выполняют люди, которые собираются пройти вакцинацию, чтобы убедиться, что они не перенесли COVID-19 раньше бессимптомно и у них нет иммунитета, полученного естественным путем. Если тест показывает положительный титр антител IgG, вакцинацию можно отложить.

А если человек хочет проверить уровень антител после прививки? Сейчас многие сравнивают свои показатели.

Надо понимать, что тесты, которые используют в лабораториях, разные и шкалы у них используются тоже разные. Поэтому если пытаться сравнивать результаты (хотя большого смысла в этом нет), то надо по меньшей мере быть уверенным, что вы выполняли тестирование одним и тем же тестом.

Что такое "коэффициент позитивности"?

Для определения уровня антител после прививки в большинстве случаев используются полуколичественные тесты. Они не показывают точное количество образовавшихся антител. Но с их помощью можно оценить интенсивность иммунного ответа - по яркости свечения образца, если тест проводится методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Тесты разных производителей имеют разную шкалу. В большинстве случаев в государственных лабораториях используют тест-системы "Вектор-бест", и у них уровень отсечки равен 1. То есть если показатель ниже - антител нет. От 1 до 1,1 - так называемая серая зона. Если же результат выше 1,1 - значит, мы имеем яркую положительную реакцию иммунной системы.

"Коэффициент позитивности" показывает, во сколько раз уровень антител в пробе превышает пороговый уровень их распознавания. Так что, например, показатель 15, о котором недавно сказал президент, - это хороший результат. Примерно такой же и даже больше коэффициент позитивности иммунного ответа имеют большинство привитых "Спутником V" или "КовиВаком".

При этом еще раз отмечу, что у других производителей тестов шкала может быть другой и показатели, соответственно, тоже. При этом, получая результат теста в лаборатории, вы всегда можете увидеть на бланке референсные значения и сравнить результат с ними.

Каким тестом можно проверить поствакцинальный иммунитет?

Такой тест называется "Количественное определение антител к RBD домену S1 белка коронавируса (антитела IgG)" (выполняется методом хемилюминесцентного иммуноанализа сыворотки и плазмы крови, Abbot).

Это количественный анализ на IgG-антитела. Он поможет оценить иммунный ответ и в случае заражения (или перенесенного COVID-19), и для контроля поствакцинального иммунитета.

Когда делать:

- на текущую или перенесенную инфекцию не ранее чем через три недели после появления симптомов или получения положительного результата ПЦР-теста;

- для оценки поствакцинального иммунитета через три недели после второй дозы вакцины.

Во всех аэропортах пассажиров информируют о необходимости тестирования. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

О чем говорят результаты:

< 50.0 AU/mL отрицательно:

антитела к патогену отсутствуют или на очень низком уровне.

Это может быть период ранней инфекции или у пациента не исключены нарушения функций иммунной системы.

Ё 50.0 AU/mL положительно:

есть иммунный ответ на инфекцию либо сформировался поствакцинальный ответ.

Нужны ли повторные исследования?

Со временем напряженность иммунитета и в случае перенесенного заболевания, и после вакцинации уменьшается. По мнению инфекционистов, чем выше уровень антител, тем ниже риск повторного заражения, а также вероятность тяжелого течения и осложнений при COVID-19.

При этом делать повторный тест, чтобы оценить, как падает уровень антител, рекомендуется не чаще чем раз в полгода.

Есть тесты на антитела, которые не показывают поствакцинальный иммунитет?

Да. Это, например, тест на "Антитела к нуклеокапсидному белку (N) коронавируса IgG (выполняется методом хемилюминесцентного иммуноанализа сыворотки и плазмы крови, Abbot).

Этот тест не используется для оценки иммунного статуса после прививки. Дело в том, что антитела к нуклеокапсидному белку (N) вируса SARS-CoV-2 вырабатываются только после перенесенного заболевания. Вакцинация выработку этих антител не стимулирует, поэтому этот тест бесполезно применять для оценки поствакцинального иммунитета.

Этот тест назначают:

для оценки предполагаемого иммунного статуса пациента после перенесенного или на поздней фазе (выздоровление) заболевания COVID-19;

для оценки иммунного статуса пациента, в качестве вспомогательного метода диагностики коронавирусной инфекции, совместно с результатами других лабораторных исследований и клинических данных о пациенте.

О чем говорят результаты

отрицательно < 1,4 - negative (антитела не обнаружены);

положительно > 1,4 - positive (антитела обнаружены).

Для чего нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19?

Этот тест сдается, чтобы проверить, болен ли человек или, возможно, является носителем вируса (даже если у него нет никаких симптомов нездоровья), выделяет ли он в настоящий момент вирус из верхних дыхательных путей, то есть является источником инфекции для окружающих.

Это единственный и ставший уже стандартным тест для туристов: при въезде практически все страны требуют предъявить справку о тесте, сданном перед отъездом. После возвращения из поездки тест придется сдать еще дважды и результат загрузить на портал госуслуг.

Кроме того, можно сдать ПЦР-тест, чтобы убедиться, что вы здоровы, то есть исключить бессимптомное течение заболевания. Это может понадобиться, если, например, вам предстоит встреча с пожилыми родственниками и вы не хотите рисковать их здоровьем. Кроме того, с помощью такого тестирования можно проверить, не заразились ли вы коронавирусом, если вы точно знаете, что контактировали с заболевшим.

Как правильно сдавать тесты?

Для теста ПЦР: берется мазок биоматериала со слизистой носоглотки. Анализ сдается натощак либо через три часа (или позже) после еды. За три часа до взятия мазка нельзя чистить зубы, полоскать рот, пить, жевать жевательную резинку, применять антисептические таблетки, полоскания и спреи.

Для теста на антитела: берется кровь из вены. Сдавать кровь нужно натощак утром или днем не менее чем через четыре часа после последнего приема пищи.