Мишустин: На поддержку граждан было направлено почти 2,5 трлн рублей

В 2020 году правительство направило почти 2,5 триллиона рублей на поддержку граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, представляя в Государственной Думе ежегодный отчет о работе кабинета министров.

На фоне коронавирусной инфекции был принят комплекс антикризисных мер для сглаживания последствий распростра­нения инфекции. "Наши действия были максимально адресными и направ­ленными на то, чтобы поддержать граждан, помочь бизнесу и в первую очередь сохранить рабочие места, снизить издержки. Мы сфокусировались на помощи тем, кто пострадал больше всех", - подчеркнул глава кабмина.

Ограничения, введенные для нераспространения опасного заболевания, привели к снижению экономической активности и, как следствие, к ухудшению ситуации на рынке труда, к снижению доходов граждан. "Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру. На дополнительную поддержку граждан было направлено почти два с половиной триллиона рублей", - заявил Мишустин. Это свыше десяти процентов федерального бюджета страны.