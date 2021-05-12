Мишустин заявил, что за жадность компании должны платить налогами в бюджет

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за жадность в вопросе вывода своих доходов компании должны платить дополнительными налогами в бюджет России.

"Та самая жадность, об этом мы сегодня говорили, она может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами и доходами в пользу бюджета страны, там, где работают эти предприятия, там, где работают эти люди", - заявил он, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году.

Глава правительства считает, что существует необходимость "донастроить" налоговые механизмы. "Если компания ведет агрессивную деятельность по выводу, в том числе дивидендов, процентов, роялти из РФ, то соответствующие ставки прогрессивные налога на прибыль, либо другие подходы должны быть сделаны", - пояснил он и добавил, что ждет предложения от депутатского корпуса.