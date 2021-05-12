Делегация ВОЗ прибыла в РФ для инспектирования производства "Спутника"

Новости

Москвичей попросили не выходить на улицу 19:56
Глава ОПЗЖ Медведчук заявил, что ознакомился с обвинениями против него 19:49
Лавров и Блинкен обсудили предложение Вашингтона о встрече президентов РФ и США 19:45
Ракетный удар разрушил офисную высотку в Газе с редакциями местных СМИ 19:34
МИД РФ озвучил позицию России по Договору по открытому небу 19:27
Умер народный артист РФ, экс-солист Большого театра Владимир Редькин 19:26
Ректор РХТУ Мажуга предложил поощрять граждан за раздельный сбор мусора 18:55
Новый сайт парламента Болгарии взломали сразу после запуска 18:54
Под Тверью будут судить парня, готовившего теракт на 9 мая 18:33
Акцию "Сад памяти" встретили горняки Кузбасса – угольного "сердца" России 18:28
В Израиле сообщили о гибели военного при обстреле из сектора Газа 18:19
Минпромторг предложил изменить систему требований к безопасности продукции 18:17
Суд оштрафовал Тelegram на 5 млн рублей за противоправную информацию 17:32
Рэперу Моргенштерну не разрешили выступить в Петербурге 17:31
МИД РФ осудил насилие в отношении мирных жителей Израиля и Палестины 17:29
Карацев обыграл Медведева на турнире в Риме 17:26
Валерий Фальков назвал три приоритетных направления в науке 17:26
Умершего от COVID актера Владимира Качана похоронили в Москве 17:09
Сильный ветер повалил деревья в Москве 17:06
Российский истребитель сопроводил самолеты Франции в небе над Черным морем 16:59
Абрамченко: Цены на продовольствие в России растут умереннее мировых 16:57
МИД РФ: Соглашение России и Украины по туризму прекратило свое действие 16:52
Борт МЧС с раненными при стрельбе в Казани прибыл в Москву 16:43
Путин объяснил отток населения из Омской области 16:22
До 2023 года почти все госуслуги будут доступны онлайн 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
12.05.2021 19:14
Рубрика: Общество

Делегация ВОЗ прибыла в РФ для инспектирования производства "Спутника"

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Делегация ВОЗ и Евросоюза прибыла в Россию для инспектирования производственных площадок и изучения производственной практики, применяемой в России для вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом корреспонденту "РГ" сообщил источник в фармацевтических кругах на полях Российского Фармацевтического форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

Фото: Константин Завражин/РГ
Глава Минздрава оценил темпы вакцинации в России

- Делегация прибыла вчера, она будет работать на нескольких площадках и пробудет в России около десяти дней, - рассказал собеседник. Помимо представителей ВОЗ, в нее входят члены Исполнительного комитета PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) и Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

По словам информированного источника, прибытие делегации - важный шаг признания российской вакцины против коронавируса на международном и в первую очередь европейском рынке: "Этот процесс не будет быстрым, но он начат".

Напомним, в апреле состоялся первый этап европейской проверки производственной практики "Спутника V". После нынешнего этапа и анализа всех данных может быть назначено заседание технической консультативной группы для рассмотрения вопроса о включении данной российской вакцины в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Песков высоко оценил действия учителей в казанской школе
Мишустин осудил жадность производителей и торгсетей
Голикова исключила возможность локдауна осенью
МИД РФ не назвал имена высылаемых из России сотрудников посольства США
Российский истребитель сопроводил самолеты Франции в небе над Черным морем
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19