Делегация ВОЗ прибыла в РФ для инспектирования производства "Спутника"

Делегация ВОЗ и Евросоюза прибыла в Россию для инспектирования производственных площадок и изучения производственной практики, применяемой в России для вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом корреспонденту "РГ" сообщил источник в фармацевтических кругах на полях Российского Фармацевтического форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

- Делегация прибыла вчера, она будет работать на нескольких площадках и пробудет в России около десяти дней, - рассказал собеседник. Помимо представителей ВОЗ, в нее входят члены Исполнительного комитета PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) и Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

По словам информированного источника, прибытие делегации - важный шаг признания российской вакцины против коронавируса на международном и в первую очередь европейском рынке: "Этот процесс не будет быстрым, но он начат".

Напомним, в апреле состоялся первый этап европейской проверки производственной практики "Спутника V". После нынешнего этапа и анализа всех данных может быть назначено заседание технической консультативной группы для рассмотрения вопроса о включении данной российской вакцины в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.