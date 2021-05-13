Звезда "Мортал Комбата" сыграет в американском ремейке "Иронии судьбы"

Британский актёр китайского происхождения Льюис Тан сыграет в голливудском ремейке советской комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Об этом сообщает Deadline.

Тан главным образом известен главной ролью в недавно вышедшей экранизации игры "Мортал Комбат". Также он играл супергероя Шаттерстара во втором "Дэдпуле", засветился в третьей части "Пиратов Карибского моря", "Падении Олимпа" и третьем "Мальчишнике" Тодда Филлипса.

Ранее в каст ремейка попали Эмма Робертс ("Американская история ужасов", "Нерв"), Томас Манн (третий сезон "Фарго", "Конг: Остров Черепа"), Гаррет Хедлунд ("Трон: Наследие") и Бритт Робертсон ("Собачья жизнь"). Кто кого сыграет, пока неизвестно.

Зато известно, что режиссёром новой версии "Иронии судьбы" назначен россиянин Марюс Вайсберг, автор трилогии "Бабушка лёгкого поведения", а также фильмов "Гитлер капут!", "Ржевский против Наполеона" и тому подобной продукции. От комментариев благоразумно воздержимся (напомним только, что исполнительница одной из ролей в оригинале 1975 года Лия Ахеджакова воздерживаться не стала).

Сценарий адаптирует Тиффани Полсен ("Пара на праздники" и "Нэнси Дрю" с той же Робертс).