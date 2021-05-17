Фармкомпании надеются заработать на ревакцинации от COVID-19

Производители вакцин против коронавируса заявляют, что из-за его изменчивости, даже когда пандемия будет преодолена, потребуются дополнительные, возможно, ежегодные прививки для поддержания общественного иммунитета. Конечно, поставить вакцинацию "на поток" в интересах компаний, вложивших огромные средства в разработку вакцинных препаратов. Но для окончательных выводов далеко - нужны исследования поствакцинального иммунитета.

Прежде чем заявлять о необходимости ревакцинации, нужно изучить длительность долговременного иммунитета. Фото: Олеся Курпяева/РГ

Глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург не раз выражал убежденность, что наш "Спутник V" будет защищать минимум два года. А недавно он коснулся и экономической стороны проблемы, пояснив, что если гамалеевская вакцина действительно обеспечит протективный эффект на более длительный срок по сравнению с другими, это даст производителям "Спутника V" большие преимущества. Очень возможно, что так и будет. Например, мэр Москвы Сергей Собянин, сделавший прививку год назад, сообщил на днях, что и сейчас у него сохраняется высокий титр антител к "короне".

Но, конечно, такого рода предположения и отдельные факты нужно подкрепить результатами исследований. "Изучение сроков сохранения клеточного иммунитета после вакцинации "Спутником V" поможет сэкономить большие средства государства, -заявил Гинцбург. - Надо изучить срок жизни клеток памяти, сделать это официальным исследованием, чтобы потом информацию внести в регистрационное удостоверение. Это сэкономит громадное количество денег". Он уточнил, что если будет доказано, что вакцина "Спутник V" защищает на 2-3 года, а зарубежные вакцины на значительно меньший срок, то это будут несоизмеримые по качеству продукты.

В то же время фармкомпании настаивают, что ревакцинация потребуется. Так, Moderna заявила, что работает над усовершенствованной вакциной - с учетом мутировавших штаммов. Правительства развитых стран также готовятся к тому, что COVID-19 станет сезонным, а прививки - ежегодными. В США планируют создать запасы препаратов для ревакцинации, а ЕС, Великобритания и Израиль уже заказывают поставки новых партий вакцин на будущее, сообщил Reuters.

Мнение Гинцбурга разделяет ряд известных ученых. В интервью Reuters более десятка экспертов заявили: появляется все больше данных, что первая глобальная вакцинация может обеспечить надежную защиту и от исходного вируса, и его вариаций, в частности, "британской", "южноафриканской", "бразильской".

"Мы пока не видим данных, которые позволили бы принять решение, потребуются ли бустерные дозы", - считает директор департамента иммунизации, вакцин и биопрепаратов ВОЗ Кейт О"Брайен. В ВОЗ, к слову, аккумулируют данные об эффективности всех применяемых вакцин, и при необходимости там будут готовы рекомендации по изменениям в программах вакцинации.

Дискуссия о необходимости ежегодных прививок против COVID-19, ведь на кону - миллиарды долларов

В то же время производители вакцин поддерживают идею регулярных ревакцинаций. Исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям, "вероятно", потребуется бустерная доза каждые 12 месяцев - по аналогии с ежегодной прививкой от гриппа. Генеральный директор Moderna Стефан Бэнсел, в свою очередь, сообщил, что компания планирует уже к осени произвести модифицированную вакцину, предназначенную для защиты от "африканского" штамма. В компании также полагают, что потребуются регулярные повторные прививки.

"Существует ноль доказательств, что это так, - возражает экс-директор Центра США по контролю и профилактике заболеваний, доктор Том Фриден. По его мнению, пока совершенно неуместно говорить о необходимости ревакцинации.

Тем не менее некоторые эксперты в области здравоохранения говорят, что производители вакцин правы, и, действительно, нужно заранее планировать бустерные вакцинации, чтобы быть во всеоружии, если такая потребность возникнет.

При этом, по данным последних исследований, проведенных в Израиле и некоторых других странах по итогам прививочной кампании, прививка вакциной Pfizer остается эффективной в течение шести месяцев после второй дозы и защищает от распространившихся по миру мутантов. Подобных исследований по другим вакцинам пока нет, но в целом данные внушают оптимизм.

Наверняка дискуссия будет продолжаться, ведь на кону миллиарды долларов. Та же Pfizer прогнозирует продажи своей вакцины в этом году в объеме 26 миллиардов долларов, и не скрывает надежд, что препарат останется бестселлером, одним из основных, обеспечивающих доходы компании, пишет Reuters. По данным американской компании IQVIA Holdings, глобальные расходы на вакцины и бустерные прививки против COVID-19 могут составить 157 миллиардов долларов до 2025 года.

И еще одно замечание. Парадоксально, но факт: к необходимости повторных прививок может привести нерешительность населения в странах, где есть возможность сделать прививку, но многие этого не делают, а также дефицит вакцин в других странах. Инфекционисты поясняют: в условиях, когда часть населения привита, а часть нет, усиливаются возможности образования при мутациях новых, более устойчивых к антительному ответу вариаций вируса. И тогда - да, действительно, человечеству понадобятся и новые, усовершенствованные вакцины, и повторные прививки. Со всеми вытекающими финансовыми последствиями.