Владельцы крупных компаний и капиталов смогут создавать при жизни личные фонды для управления своими богатствами. Таким образом большие частные деньги смогут работать на благо общества.

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проект соответствующих поправок в Гражданский кодекс. Как пояснил один из авторов инициативы, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроектом предлагается предусмотреть в российской юрисдикции право граждан создавать личные фонды для управления имуществом при своей жизни.

Минимальный размер такого фонда - не менее 100 миллионов рублей. Принимаются деньги, акции, любое имущество.

- Преимущество таких фондов в том, что учредитель может сам проконтролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски, - отметил Павел Крашенинников.

Кстати, накануне появилась новость, что, по подсчетам аналитиков, состояние российских миллиардеров достигло 35 процентов ВВП страны. А ведь есть еще и "обычные" миллионеры. Но любой, даже очень богатый, человек в первую очередь - простой смертный. Потому вопрос, что будет с заводами, пароходами и всеми несметными богатствами, когда хозяина не станет, далеко не праздный.

В случае принятия закона появится механизм, позволяющий капитанам бизнеса наладить дело так, чтобы их личная смерть не стала трагедией для бизнеса.

Миллиардеры смогут создавать общественно-полезные фонды для поддержки талантов и благотворительных проектов, учреждать премии

Зачем личные фонды нужны богатым людям, понятно. В конце концов это их право и даже обязанность - распорядиться своими капиталами наилучшим образом.

Но во многом такие фонды будут работать и на благо всего общества. Рядовые сотрудники компаний, рабочие заводов, шахтеры и их жены смогут уверенно смотреть в будущее, ведь наследники не начнут драться за наследство и убивать бизнес.

Дети влиятельных родителей, как правило, проявляют невероятные бизнес-таланты при жизни родителей. Но как только отцы уходят, куда-то испаряются и деловые гении сыновей. В мировой истории немало примеров, когда огромные состояния исчезали стараниями одного-двух поколений после смерти человека, их создавшего. Транжир-наследников не жалко, разорение - это их личная проблема. Однако сотрудники компаний, простые люди и честные профессионалы не должны становиться заложниками алчности и глупости наследников миллиардера.

Более того, кроме личных фондов богатые люди смогут создавать общественно-полезные фонды. Например, чтобы учредить какую-то премию в науке, спорте или культуре. Поддерживать благотворительные проекты или молодые таланты. И так далее.

Так что в будущем - почему нет? - у нас может появиться и свой аналог Нобелевской премии.

Ведь знаменитые премии выплачиваются из фонда Альфреда Нобеля, пожалуй, самого известного наследственного фонда в мире.

Как пояснил Павел Крашенинников, согласно предложению, в законодательстве общественно полезные фонды и личные фонды будут существовать в качестве различных организационно-правовых форм некоммерческих унитарных организаций. Также Павел Крашенинников напомнил, что с 1 сентября 2018 года в России появилась возможность учреждать наследственные фонды. Но такие фонды начинают действовать только после смерти гражданина.

Человек может распорядиться о создании наследственного фонда для управления нажитым добром, указав это в завещании и поручив руководство фондом доверенным лицам. Он определяет, кому, сколько и на какие цели должна идти прибыль или выплаты из имущества фонда. В таком случае родственники умершего человека останутся посторонними людьми для компании, их могут не пустить дальше проходной. Но так как люди они не чужие, то завещатель может назначить выплаты, которые его близкие будут получать из фонда. Однако все это заработает уже после того, как пробьет трагический час. Так что если в каких-то расчетах закралась ошибка, сам человек уже не сможет это исправить.

Вместе с тем, отмечает Павел Крашенинников, во многих странах существуют не только наследственные ("посмертные") фонды, но и "прижизненные" личные фонды, создаваемые и действующие при жизни учредителя и продолжающие существовать после его смерти.

Такую систему сейчас предлагается ввести и у нас. По замыслу, личный фонд, продолжающий свою работу и после смерти гражданина-учредителя, становится наследственным.

Все решения, связанные с управлением фондом, принимает учредитель. Он утверждает и при необходимости изменяет устав фонда, условия управления фондом и иные внутренние документы. Учредитель может по своему усмотрению определять структуру и персональный состав органов фонда. Кто-то из руководителей не оправдал доверия? Будет уволен.

Как подчеркивает Павел Крашенинников, предусматривается абсолютная прозрачность гражданско-правовых и налогово-правовых отношений с участием личных фондов. При создании такого фонда имущество гражданина будет официально переходить в собственность организации. Она же будет платить налоги.

Важно отметить, что после смерти учредителя утвержденные им при жизни уставные документы по общему правилу не могут быть изменены. То есть, как человек все организовал при жизни, так оно и будет работать. И никакой наследник не скажет, мол, мне все не нравится, давайте все переиграем, чтобы я получил больше денег.

Павел Крашенинников отметил, что возможность учреждать в России "прижизненные" личные фонды позволит повысить привлекательность российской юрисдикции для внутренних и внешних инвесторов. Ведь для состоятельных людей предлагается эффективный инструмент управления активами. Так что не надо будет переводить капиталы в другую страну, где можно создать такие фонды.

"У заинтересованных граждан появится возможность, не обращаясь в другие юрисдикции, сохранить и приумножить то, что есть, материально обеспечить конкретных людей, к примеру, родственников, или поддержать какие-то проекты и организации", - поясняет Павел Крашенинников.

109 завещаний предусматривают создание наследственных фондов. Но люди, составившие подобные завещания, к счастью, пока живы. Ни один наследственный фонд еще не заработал

Кстати, наследственным фондам можно поручать также заботу о любимых питомцах - собаках, кошках, рыбках и любых других живых существах - после того, как их хозяин уйдет из жизни. Да-да: в специальных предписаниях можно установить не только выплаты родным, но и обязать наследственный фонд заботиться о домашних животных завещателя. Так что любимый пес после смерти хозяина не окажется в положении дворняги. А кошек не лишат законной миски молока.

Фонд - это организация, ее деятельность будет проверяться, документироваться, и всегда можно будет установить, сколько сметаны получил кот.

В свое время Павел Крашенинников презентовал в "РГ" свою книгу "Наследственное право", посвященную новациям в этой сфере. Фото: Александр Корольков

А как у них?

Фонд снижает ставку

В США статус "личных" имеют фонды, созданные на деньги одного человека, семьи или компании. По местным законам такие организации должны иметь хоть какое-то отношение к благотворительности. За это власти предлагают им освобождение от уплаты федерального подоходного налога и некоторые другие послабления. Согласно определению американской Службы внутренних доходов, благотворительностью считается поддержка таких сфер, как религия, наука, общественная безопасность, литература, образование, национальные или международные любительские виды спорта, а также предотвращение жестокого обращения с животными и детьми. Однако, как отмечает портал Foundation Source, при открытии своего фонда создателю не обязательно сразу прописывать, какую целью он преследует.

В отличие от общественного фонда, личный оказывает финансовую поддержку общественным благотворительным организациям, но сам не создает благотворительные программы. Одним из ключевых требований к личному фонду является обязательная ежегодная выплата не менее пяти процентов от его активов. Это может осуществляться через подарки и гранты благотворительным организациям, а также административные расходы, связанные с такой деятельностью. Подобное правило действует даже в те периоды, когда фонду не удалось преумножить свой капитал.

В Германии законодательство разрешает создавать частные фонды, которые будут работать исключительно на интересы учредителя и могут не иметь никакого отношения к благотворительности. Нередко их называют семейными.

Как объясняет адвокатская контора Winheller в своем блоге, такие фонды нередко используются для создания индивидуальных схем наследования имущества и его эффективной защиты от третьих лиц и организаций. "Такие фонды служат инструментом корпоративной преемственности для продолжения деятельности учредителя или, чаще, для владения акциями компании", - отмечают специалисты Winheller. Нередко члены семьи создателя фонда получают обеспечение посредством регулярных выплат, и в итоге удается убить двух зайцев: и компания остается на плаву даже после смерти создателя, и ее бенефициары остаются финансово защищенными.

Примечательно, что семейный фонд может облагаться корпоративным налогом, а также налогом на торговлю, если он этой торговлей занимается. Если же семейный фонд только управляет активами, то его окончательная налоговая нагрузка составляет всего 15,825 процента - чрезвычайно привлекательный показатель по немецким меркам, как отмечают аналитики Winheller.

Подготовила Диана Ковалева