Лаборатории стали отправлять результаты ПЦР-тестов на COVID-19 на Госуслуги

Граждане России, которые прибывают из-за рубежа, в настоящее время в обязательном порядке должны сдать два ПЦР-теста на коронавирус и загрузить скан результатов на портал Госуслуг для дальнейшей передачи сведений в Роспотребнадзор. Частные лаборатории стали предлагать пациентам отправлять результат теста в автоматическом режиме - это сэкономит приезжающим из-за рубежа время и силы.

Так, если человек решит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в сети лабораторий "Инвитро", теперь он может дать согласие на автоматическую отправку результатов этого исследования на портал Госуслуг.

В лабораторной службе подчеркивают, что это бесплатная услуга, и она действует на всей территории страны. Чтобы автоматически отправить результаты ПЦР-теста на коронавирус SARS-CoV-2, нужно зайти в свой личный кабинет на сайте лаборатории и в несколько кликов разрешить передачу результатов анализа на Госуслуги. "При этом на Госуслуги будет отправлен исключительно результат ПЦР- исследования. Результаты других анализов, а также персональные данные пациента остаются конфиденциальными", - пояснили в компании.

Обычно результаты ПЦР-теста становятся известны в течении одного-двух рабочих дней, при этом во многих городах есть возможность заказать срочный ПЦР-тест, результаты по которому гарантированно приходят в первые же сутки. Автоматическая загрузка результатов на портал Госуслуг происходит в течение 24 часов.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре напоминают, что для всех въезжающих в Россию граждан нашей страны (вне зависимости от страны выезда) необходимо пройти двукратное ПЦР-тестирование на коронавирус. Первый тест должен быть сдан в течение трех календарных дней с момента прибытия в Россию. До получения отрицательного результата следует соблюдать самоизоляцию. Второй тест нужно сдать в течение пяти календарных дней с момента прибытия, но не раньше, чем через сутки после первого.