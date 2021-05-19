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19.05.2021 18:30
Рубрика: Легковые авто

"Паркетник" Volkswagen Taigo сфотографировали без камуфляжа

Текст: Константин Руссов
Фото: Autoweek Фото: Autoweek
Фото: Autoweek

Больше месяца прошло с момента публикации официальных тизеров кроссовера Volkswagen Taigo, который должен быть представлен в начале лета. Всю работу по рассекречиванию традиционно провели "шпионы", которые подловили новинку на испытаниях в Европе.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Volkswagen Taigo уже на момент публикации первых официальных изображений доказал, что не представляет никакого интереса, так в большей своей части повторяет латиноамериканский Nivus. Фото, опубликованные сейчас, подтвердили, что Taigo и Nivus действительно отличаются исключительно деталями: рисунками решётки радиатора и фонарей, дизайном колёсных дисков.

На официальных скетчах Taigo был представлен с пакетом R-Line, который имеет более выраженное оформление секций противотуманных фар и двойные патрубки выхлопной системы.

Taigo, как и Polo с T-Cross, создан на платформе MQB-A0. Габариты европейского "паркетника", как ожидаются, будут такими же, как у Volkswagen Nivus: длина - 4266 мм, ширина - 1757 мм, высота - 1493 мм, размер колёсной базы - 2566 мм.

Фото: Пресс-служба Renault
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Линейка двигателей Volkswgen Taigo включит в себя бензиновые "турботройки" мощностью 95 и 110 л.с. Версий с полным приводом у модели не будет однозначно.

Выход Taigo на рынок запланирован на конец 2021 года. Производство модели наладят на мощностях завода в испанской Памплоне.

Фото: Autoweek
#Volkswagen