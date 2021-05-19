Подать заявку на дачную вакцинацию от COVID-19 можно онлайн

"Начался дачный сезон - и на участки приехали не только жители области, но и дачники из других регионов. Это преимущественно люди старшего возраста, которым в первую очередь важно защититься от COVID-19. Для их удобства мы проводим выезды мобильных пунктов в садовые и дачные товарищества", - подчеркивает министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. Она отмечает также, что область сегодня располагает всем ассортиментом вакцин - это и "Спутник V", и "ЭпиВакКорона", и "КовиВак". Больше всего, конечно, "Спутника V", тем не менее жители могут выбирать, каким именно препаратом делать прививку.

По словам Стригунковой, всего в медицинские организации региона поступило более 1,1 миллиона доз вакцины. Власти стараются организовать процесс вакцинации так, чтобы сделать прививку можно было быстро, легко и удобно. Поэтому в области стали появляться круглосуточные пункты вакцинации и организована выездная дачная вакцинация. Прививочные пункты также работают в торговых центрах и МФЦ.

Всего от коронавируса привились уже более 900 тысяч жителей Подмосковья.