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20.05.2021 06:56
Рубрика: Власть

Спорный кикшеринг

Новосибирск вошел в первую пятерку городов России, где активно осваивают новый вид транспорта
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 109(8460)
По данным исследования сервиса городской мобильности "Ситимобил", Новосибирск вошел в первую пятерку городов России, где активно осваивают новый вид транспорта - электросамокаты. Между тем муниципальные власти заявили о необходимости разработать городские правила использования самокатов.
Не исключено, что самокаты скоро перестанут быть "средствами индивидуальной мобильности". Фото: Татьяна Кравченко Не исключено, что самокаты скоро перестанут быть "средствами индивидуальной мобильности". Фото: Татьяна Кравченко
Не исключено, что самокаты скоро перестанут быть "средствами индивидуальной мобильности". Фото: Татьяна Кравченко

До конца нынешней недели на муниципальном портале Новосибирска и на "Госуслугах" можно ответить на вопросы об электросамокатах в городе - на момент подготовки этой публикации в исследовании поучаствовали свыше 3100 человек. 54 процента из них одобряют появление кикшеринга (так называется прокат электросамокатов), почти 34 - нет. При этом свыше 70 процентов участников опроса считают главным препятствием для использования этого вида транспорта отсутствие в городе необходимой инфраструктуры. И почти 79 процентов убеждены, что ее необходимо создать, иначе порядка не наведешь.

Фото: istock
"ВКонтакте" можно арендовать электросамокат. Как это работает и сколько стоит

Ответы, в общем-то, очевидны. Собственно, все городские транспортные проблемы требуют в первую очередь решения инфраструктурных вопросов, и самокаты не стали исключением. По правилам дорожного движения, на автомагистрали самокатчикам нельзя - они пока приравнены к пешеходам. На тротуарах места для довольно резвых электрических коней немного - и поэтому свыше 60 процентов пешеходов, по предварительным данным городского опроса, боятся, что их собьют. А уж о специализированных дорожках в Новосибирске не приходится и говорить - они отсутствуют, и планы по их созданию можно назвать разве что призрачными. Во всяком случае, муниципалитет о таких планах молчит.

Зато власти заявили о необходимости введения определенных правил для прокатных организаций. Можно предположить, что муниципалитет надеется сбить "самокатную волну" запретами и ограничениями - если кикшеринг станет невыгодным, то никаких дорожек строить не надо, и проблема исчезнет сама собой. В качестве мер предлагается, например, ввести арендную плату за площадки для парковки самокатов (собственно, сейчас их берут и оставляют во множестве точек, и это одно из преимуществ этого вида транспорта). Кроме того, руководитель департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин заявил, что владельцам кикшеринговых компаний (заметьте, не пользователям) необходимо соблюдать уже установленные правила благоустройства. А именно: ширина свободного для пешеходов тротуара должна быть не менее 2,25 метра. Как добиться соблюдения этого ограничения, неясно, и как будут наказывать владельцев компаний, чьи самокаты проехались с непозволительным размахом, - тем более. Самым простым в этой ситуации оказалось требование муниципалитета не парковать самокаты рядом с остановками общественного транспорта - вероятно, тут действительно можно навести порядок.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирске бум на прокат электросамокатов

Наконец, мэр Новосибирска Анатолий Локоть обмолвился о том, что для электросамокатов нужно разработать маршруты - чтобы не ездили везде (особенно, наверное, там, где вся ширина тротуара менее двух метров). И вот это правило, если его действительно решат внедрить, способно убить идею использования "средств индивидуальной мобильности".

Кстати, борьбу с самокатами ведут, конечно, не только в Новосибирске. В Санкт-Петербурге с июня решили ограничить скорость электросамокатов до 15 километров в час - пока на уровне устных договоренностей с сервисами. Они же должны и контролировать и соблюдение этого добровольного ограничения. Эксперты в эффективности таких "соглашений" сомневаются и говорят о необходимости федерального регулирования нового вида транспорта. Пока проект соответствующего закона, предложенный Министерством транспорта РФ, не рассмотрен. Авторы законопроекта предусмотрели градацию в зависимости от возраста водителя и мощности средства индивидуальной мобильности. Однако легализовать электросамокаты пока не удалось.

Между тем

По данным "Ситимобил", электросамокаты, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, завоевывают популярность в Новосибирске, Казани, Самаре, Волгограде, Екатеринбурге и Челябинске. На длинных майских выходных в стране зафиксирован двукратный рост числа поездок по сравнению с последней декадой апреля. Большинство пользователей арендуют самокаты во второй половине дня, пик приходится на 17.00. На десять процентов выросла и средняя продолжительность поездки.

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