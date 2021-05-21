Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением COVID-19 в России остается напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В связи с этим регионам рекомендовано принимать решения по введению ограничительных мер на основе еженедельного анализа эпидемиологической обстановки, добавил он.

Мурашко призвал обеспечить возможность вакцинироваться людям из групп риска, направляемых на стационарное и санаторно-курортное лечение. "Для защиты здоровья граждан из групп риска, прежде всего пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, на каждом врачебном участке должны быть подготовлены списки таких пациентов, по которым в приоритетном порядке должна быть организована индивидуальная работа по их привлечению к вакцинации", - цитирует его ТАСС.

Глава Минздрава также призвал регионы продолжать работу с эпидочагами и обследовать всех проживающих с заболевшими.